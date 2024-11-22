勞動部公務員之死 政院：始終要求釐清真相

總統賴清德、行政院長卓榮泰皆針對勞動部公務員輕生案出面致歉，外界關注政院何時決定介入此案。行政院表示，政院一得知此案恐與霸凌事件有關時，即刻要求勞動部盡速釐清真相，處理上並無所謂拉高層級或有其他考量。

勞動部公務員輕生案在網路延燒後，勞動部19日公布勞發署員工輕生案行政調查報告，遭質疑懲處過輕，引發關注；勞動部長何佩珊20日在立法院備詢時，隨即遭朝野立委連番砲轟，要求下台負責，她數度淚灑備詢台，允諾負起政治責任。

同日傍晚時分，卓榮泰出面鞠躬致歉，要求此案嚴查、嚴辦，並要送檢調還家屬公道，同時請何佩珊完成懲處等任務後，再討論政治責任，賴總統晚間也透過臉書鄭重致歉。事實上，何佩珊20日就口頭向卓榮泰請辭，但當時尚未獲准。

行政院今天上午則證實，因勞動部已祭出懲處，何佩珊21日下午當面向卓榮泰提出辭呈，卓榮泰已經准辭。賴總統今天也再度對勞動部離世員工及其家屬致歉，強調會嚴查嚴辦，還給離世者、家屬一個公道。

外界關注此案處理層級提高理由，以及政院何時決定介入此案等，行政院發言人李慧芝對中央社記者表示，任何形式的霸凌都不應該發生，卓榮泰對於霸凌行為更是零容忍，而政院是在得知日前勞動部人員輕生原因恐與霸凌事件有關時，便立即要求勞動部盡速釐清真相，要求若有霸凌事件發生，應嚴予懲處，避免人員持續受到不公平對待。

李慧芝強調，對於生命的逝去，卓榮泰與民眾一樣痛心，日前向離世員工家屬表達歉意，也是出於最大的沉痛與哀悼，且對於未能避免憾事發生表示深切檢討，並無所謂拉高層級或其他考量，外界毋須過度解讀。

另外，台灣公務革新力量聯盟今天舉行記者會，呼籲政府開放公務員組工會，才能讓公務員與長官有對等的溝通管道，避免類案再生。

李慧芝則說，公務人員是政府團隊前進的重要齒輪，政府有責任保護公務人員遠離職場霸凌，為保護公務機關職場內受到霸凌的當事人，行政院將依往例，在行政院人事行政總處成立具名申訴受理的機制，並由行政院秘書長龔明鑫督導，讓申訴屢次遭拒、或認為需受到特別保護的職工，能夠有暢通且多元的申訴管道，不再漏接受到職場霸凌的工作人員。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980