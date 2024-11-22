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勞長何佩珊請辭獲准 藍委：遲來正義還很遙遠

中央社／ 台北22日電
勞動部長何佩珊（左）因勞動部公務員疑遭霸凌案請辭獲准。圖／聯合報系資料照片
勞動部長何佩珊（左）因勞動部公務員疑遭霸凌案請辭獲准。圖／聯合報系資料照片

勞動部長何佩珊因勞動部公務員疑遭霸凌案請辭獲准，國民黨立委李彥秀今天表示，只能說這是「遲來的負責」，但距離「遲來的正義」還有很遙遠距離；霸凌事件已成為metoo政治風暴，調查位階應該提升至行政院層級，由行政院長卓榮泰親自負責。

勞動部勞發署北分署公務員疑遭霸凌輕生案愈演愈烈，行政院發言人李慧芝今天表示，何佩珊昨天下午當面向行政院長卓榮泰提出辭呈，卓榮泰已經准辭。

李彥秀今天指出，何佩珊的辭呈，只能說是「遲來的負責」，但距離「遲來的正義」還有很遙遠距離，何佩珊在前天就已經口頭提出辭呈，卓榮泰昨天還要何佩珊釐清責任，再談辭職，顯然又是嚴重的政治誤判，不僅在野黨及輿論痛批，連民進黨內部都炸鍋，今天才草草用新聞稿批准辭呈。

李彥秀說，霸凌事件已成為me too政治風暴，調查位階應該提升至行政院層級，由卓榮泰親自負責，並且擴大社會公正人士，才能真正宣示政府「反霸凌」的決心。

國民黨立委許宇甄指出，請問總統賴清德，勞動部上下交相賊、互相袒護，這就是政府回應吳姓公務員以生命作為抗議的改革第一步嗎，民進黨施壓、硬喬、欺騙的文化，都是賴總統教出來的嗎，各機關陸續有霸凌檢舉案出現，呼籲賴總統務必徹查法辦霸凌加害者，勿讓以生命作為抗議的悲劇再發生。

國民黨智庫副執行長凌濤說，曾主張「功德台灣」的賴總統被媒體社論點名，如今結構性爆出綠營子弟兵高官，都在霸凌基層公務員，賴總統至今未對監察院長陳菊、民進黨團總召柯建銘、民進黨秘書長林右昌，置任何一詞，民調即將面臨崩塌。

凌濤也說，而在內政仍失火狀態下，賴總統宣布出訪。大家對總統出訪都給予正面鼓勵，但若首次出訪比照前總統蔡英文、馬英九的標準，落差太大，就戳破了民進黨長期宣稱「對美關係最佳」的謊言，也讓前駐美代表、副總統蕭美琴顏面無光，更讓民眾擔心台灣的處境風險。

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何佩珊 職場霸凌 行政院 霸凌

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