快訊

國一新營北上路段7車追撞！回堵5公里 2車翻覆2人送醫

地牛翻身！台南麻豆晚間6時45分規模4.0地震 最大震度4級

北市社會局主管涉職場霸凌 議員指市府通報系統出問題

中央社／ 台北22日電

台北市社會局某基層主管遭控涉職場霸凌。當事人說曾透過市府內網IRS系統反映卻無下文。議員認為此系統是此案最大問題，因無法通報到府級；市長蔣萬安今天允諾會設置。

蔣萬安下午接受台北市議會市政總質詢，國民黨議員徐弘庭質詢關於北市社會局某基層主管遭控涉職場霸凌時說，當事人曾提及透過市府內部網路設置IRS系統申訴，但案件卻無送出給府級，若此事屬實，就是市府申訴制度管道失靈。

徐弘庭表示，針對北市社會局個案，此案最大問題就是市府內部官網設置IRS系統無法讓基層使用，但市府有設置陳情管道，詢問為何出現落差。

蔣萬安在議場回應，針對市府申訴管道系統，此系統原本為市民單一陳情系統，讓市民、市府公務員都能陳情，但為避免影響市民陳情申訴案，市府規劃公務員有2個管道包含針對個人權益及跟公務有關。

他表示，針對公務員個人權益部分，只要是向所屬機關申訴，所屬機關就會進行後續程序並依相關機制處理，另1管道就是與公務相關事項，如發現電梯損壞進行通報等。

蔣萬安指出，針對社會局個案，社會局有回報，接獲申訴後就立即約訪當事人，並啟動調查，都有完整機制。至於IRS系統將精進，會依目前嚴謹程序及機制，讓市府公務員可安心申訴，後續將增加有府級的選項。

徐弘庭說，不管是霸凌、性平案等申訴，被害人願意申訴本來就不容易，應以社會局個案為例，設計可讓基層直接通報府級的管道即時向府級反映或成立申訴小組。

蔣萬安回應，目前針對相關機制都有修正，包含納入2/3外部專家學者進入申訴調查委員會和取消申訴後1年期限，讓外界更安心及客觀。

徐弘庭要求北市研考會提供近期各局處申訴案數量及公務員流動性較高等資料。蔣萬安允諾會提供。

北市府表示，台北市政府異常事件通報機制（IRS）系統是建置在TAIPEI ON網路及APP內，屬市府內部網絡，如讓公務員登入上下班等。若公務員須反映意見，立案後可點選一般案件類別，並指定權責機關處理，如點選需府級了解案件類別，則由研考會彙整後送交府級參考。

公務員 北市府 職場霸凌

延伸閱讀

台北市警消加給提升為1.5至2倍 市長蔣萬安回應了

北市社會局霸凌案循IRS系統救濟被擋掉？ 市長蔣萬安允研究此事

世界12強賽中華隊8：2贏美國...蔣萬安穿棒球衣總質詢 現場掌聲響起

北市議會總質詢碰上中華隊戰美國 議員笑問：可否開雙框轉播

相關新聞

被指涉霸凌 社工司長蘇昭如：想不起來但不敢100%排除

衛福部部長邱泰源指示次長呂建德成立職場霸凌調查專案小組，共要調查具名的主任秘書暨社保司長劉玉娟、心健司前司長陳亮妤，與1...

北分署霸凌案 勞動部：移送監院、新北地檢懲戒及偵辦

針對勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署吳姓公務員之死，燒出北分署職場霸凌案，民眾怒火難平息。勞動部今表示，已針對北署長謝...

獨／衛福部第3人涉霸凌 爆主管社政與謝宜容同為菊系

衛福部霸凌事件連環爆，立法委員陳昭姿昨說，除疾管署整備組長外，衛福部至少還有3位司長涉嫌霸凌下屬。其中2人已有人具名檢舉...

台鐵也爆霸凌？傳高層侮辱、不付加班費 員工申訴被踢皮球

勞動部霸凌案悲劇延燒，近日多個公家機關也連環爆出霸凌爭議。台鐵公司今也傳出員工集體投訴人資高層多次貶低侮辱、咆哮、不支付...

整理包／謝宜容哭著道歉⋯ 從時間軸了解勞動部職場霸凌案始末

日前發生勞發署北分署吳姓公務員死亡案，疑生前遭時任分署長謝宜容霸凌，究竟霸凌為何會發生？而事發後神隱多日的謝宜容，背景又有多硬？聯合新聞網整理事件始末，帶您一同關心這起震驚全台的勞動部霸凌案。

霸凌案燒進台北市社會局 蔣萬安：絕不護短寬貸縱容

勞動部吳姓公務員疑遭職場霸凌死亡案，引爆國人怒火，北市社會局昨也遭爆有嚴重霸凌事件。對此，台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。