北市公務員泣訴遭職場霸凌 社會局：當事人申訴未提及

北市社會局爆出疑似職場霸凌，社會局今回應，上周五接獲申訴內容未提及職場霸凌，而是工作內容分配不公及執勤時數疑義，原安排今日早上訪談，昨日遭爆成職場霸凌事件，對此後續將當事人意願，依相關規定辦理。

社會局表示，11月15日第一次接獲當事人透過市府內部員工網路管道申訴，申訴內容大意為工作內容分配不公及執勤時數疑義，未提及職場霸凌及相關內容。社會局收到申訴案件後，立即啟動相關程序，訪談當事人，且依對方需求意願，安排訪談時間及安排關懷小組介入續處。

社會局說，該案11月19日依當事人意願安排11月22日早上溝通，未料21日被媒體報載為職場霸凌事件，社會局對此將於訪談後，依當事人意願，依北市府職場霸凌防治與申訴作業規定辦理。至於當事人與主管工作業務接觸方面，也將依訪談，依據討論有所調配。

社會局坦言，社會局業務跨及多個領域，除政策規劃，更有直接個案、機構服務，且需處理高關懷或負面情緒案件。面對不同民眾的需求，須儘可能提供面面俱到的支持與協助，業務壓力及需要承受的負面情緒，確實是困難挑戰。

社會局指出，考量業務分配，近日也已討論、研議整體業務及人力分配，以妥善因應成長快速的業務及各項社會議題。至於同仁工作身心議題，市府設有員工協談室，提供身心情緒支持，社會局也持續宣導及要求各單位主管關心同仁工作情況，適時解決困難，提供同仁身心支持。