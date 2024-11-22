快訊

三重第二行政中心工安1死3傷 市府勒令停工、包商移送法辦

獨／新竹公務員也傳霸凌下屬 出包被降薪調職竟還找議員撐腰

北市公務員泣訴遭職場霸凌 社會局：當事人申訴未提及

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市議員林亮君（左）上午與兩名北市公務員當事人出面控訴疑似霸凌事件，台北市社會局副局長林淑娥（右）表示，在本月15日前確實沒有收到單位同仁受到霸凌的申訴案件。會盡快對事件進行調查並有相對應的作為。記者林澔一／攝影
台北市議員林亮君（左）上午與兩名北市公務員當事人出面控訴疑似霸凌事件，台北市社會局副局長林淑娥（右）表示，在本月15日前確實沒有收到單位同仁受到霸凌的申訴案件。會盡快對事件進行調查並有相對應的作為。記者林澔一／攝影

北市社會局爆出疑似職場霸凌，社會局今回應，上周五接獲申訴內容未提及職場霸凌，而是工作內容分配不公及執勤時數疑義，原安排今日早上訪談，昨日遭爆成職場霸凌事件，對此後續將當事人意願，依相關規定辦理。

社會局表示，11月15日第一次接獲當事人透過市府內部員工網路管道申訴，申訴內容大意為工作內容分配不公及執勤時數疑義，未提及職場霸凌及相關內容。社會局收到申訴案件後，立即啟動相關程序，訪談當事人，且依對方需求意願，安排訪談時間及安排關懷小組介入續處。

社會局說，該案11月19日依當事人意願安排11月22日早上溝通，未料21日被媒體報載為職場霸凌事件，社會局對此將於訪談後，依當事人意願，依北市府職場霸凌防治與申訴作業規定辦理。至於當事人與主管工作業務接觸方面，也將依訪談，依據討論有所調配。

社會局坦言，社會局業務跨及多個領域，除政策規劃，更有直接個案、機構服務，且需處理高關懷或負面情緒案件。面對不同民眾的需求，須儘可能提供面面俱到的支持與協助，業務壓力及需要承受的負面情緒，確實是困難挑戰。

社會局指出，考量業務分配，近日也已討論、研議整體業務及人力分配，以妥善因應成長快速的業務及各項社會議題。至於同仁工作身心議題，市府設有員工協談室，提供身心情緒支持，社會局也持續宣導及要求各單位主管關心同仁工作情況，適時解決困難，提供同仁身心支持。

情緒 職場霸凌

延伸閱讀

社會局霸凌案循IRS系統救濟被擋掉？ 蔣萬安允研究此事

公部門基層團體呼籲公務員要納職安法

北市府交工處「職場霸凌」告不成 法官：上司只是不莊重而已

公務員遭職場霸凌 民眾黨批政府官官相護

相關新聞

謝宜容哭臉道歉影片未見淚 網怒「加害者喊沒保護好」不認霸凌

勞發署北分署吳姓公務員死亡案，疑生前遭時任分署長謝宜容霸凌，事件延燒至今，勞動部長何佩珊下台，神隱多日的謝宜容今天透過影...

止不住霸凌風暴 何佩珊上任186天請辭獲准、成任期最短勞長

勞動部長何佩珊因勞動部公務員疑遭霸凌案請辭獲准，她甫上任時定調勞保「撥補就是改革」果斷發言令人印象深刻，無奈處理霸凌案時...

【重磅快評】謝宜容未認霸凌的道歉能為民進黨止血？

勞動部公務員霸凌案狂燒，部長何佩珊今天下台，總統賴清德承諾嚴查嚴辦，要還給死者和家屬公道，北分署長謝宜容「接力」透過影片...

獨／新竹公務員也傳霸凌下屬 出包被降薪調職竟還找議員撐腰

勞動部職場霸凌全民憤慨。新竹市殯葬管理所也有基層爆料，某長官因長期霸凌同事，加上出包害殯葬所少蓋1個焚紙爐，被民政處長施...

霸凌案燒進台北市社會局 蔣萬安：絕不護短寬待縱容

勞動部吳姓公務員疑遭職場霸凌死亡案，引爆國人怒火，北市社會局昨也遭爆有嚴重霸凌事件。對此，台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢...

為霸凌案討公道 國民黨團下周提案成立真相調查會

勞動部勞動力發展署傳同仁遭霸凌，北分署長謝宜容被記二大過並免職。國民黨立院黨團今日表示，立法院要成立真相調查委員會，國民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。