【重磅快評】謝宜容未認霸凌的道歉能為民進黨止血？

勞動部公務員霸凌案狂燒，部長何佩珊今天下台，總統賴清德承諾嚴查嚴辦，要還給死者和家屬公道，北分署長謝宜容「接力」透過影片道歉，令人目不暇給，彷彿此事就要止損；只是，謝宜容拒絕出面，透過影片道歉卻不認霸凌，全程不見一滴眼淚，一路讓謝搭直升機的前部長許銘春只知移花接木、切割甩鍋，如此無視公義，民進黨終究要付出昂貴代價。

勞動部公務員霸凌案激起全民公憤，總統、行政院長先後發文、道歉；台灣民意基金會董事長游盈隆點出問題，認為民進黨政府花半個月時間處理此事，竟給人民「官官相護」的感覺，這個事件比八掌溪事件還嚴重。民進黨驚覺事態嚴重，今天總算回過神來作危機處理。

行政院今天稍早發出新聞稿，指勞動部長何佩珊請辭獲准，部長一職暫由次長陳明仁代理；卓內閣上路半年已折損兩名閣員，總統賴清德抓緊時機，繼臉書道歉後，上午受訪再度表達歉意，並強調政府態度是嚴查嚴辦，行政院已採取斷然措施，包括謝宜容2大過移送懲戒，署長蔡孟良一大過調離現職，全案移送法辦，勞動部長何佩珊已請辭獲准。

表現不稱職的何佩珊丟官並不意外，只是閣揆卓榮泰沒在第一時間准辭，反遭議論。外界無法得知卓揆當時的考量，但何佩珊事發後的處置及應對，顯然不足以成為卓揆的擋箭牌，讓她再坐在部長位子上也只是凌遲，准辭反而解脫；賴清德在何佩珊請辭獲准之後出面喊話，也算是何佩珊為卓賴體制作出的最後一點「貢獻」。

不知道是否刻意安排，原本何佩珊承諾會在今天帶著謝宜容出面道歉，不過直到昨天，謝音訊全無，手機已讀不回，直到何佩珊請辭獲准，仍不見謝宜容出面；但在賴清德說要嚴查嚴辦之後，謝宜容就突然公布6分50秒的影片道歉。

謝宜容雖在影片前後都各一次鞠躬，但全程未認霸凌，未見眼淚，反惹來更多不滿；最讓人不能接受的是，謝宜容明明人在國內，卻躲起來錄影，這場面露悲痛、抿嘴哽咽的道歉秀不能讓人感受到悔意，明明是霸凌加害人卻說出「沒有保護好你們的孩子」的話，更令人覺得刺耳。

謝宜容成為眾矢之的，一路關照她的許銘春、何佩珊、許傳盛、蔡孟良等人都難辭其咎。何佩珊黯然下台，並不冤枉，蔡孟良被記過調離現職也算處罰，主導霸凌調查的次長許傳盛未能免責，否則代理部長應該是他。

但一路讓謝宜容搭直升機的許銘春卻如本案局外人，不僅未自我檢討，還移花接木把責任推給時任次長的王安邦，還為陳菊開脫切割謝宜容，更把破格擢升謝宜容一事，以「尊重署長」為由全推蔡孟良，政治的險惡無情，莫此為甚；許銘春或許忠心護主，明哲保身也屬人情之常，但是非公理總要有個底線吧？

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980