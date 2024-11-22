北市社會局霸凌案循IRS系統救濟被擋掉？ 市長蔣萬安允研究此事

勞動部職場霸凌案引發效應，北市社會局也遭爆職場霸凌。台北市長蔣萬安今赴議會總質詢，國民黨議員徐弘庭認為，市府內部網站的IRS系統有瑕疵，批制度、申訴管道都失靈，蔣則允諾研究增加一個府級選項，讓市府同仁或民眾申訴更安心。

徐弘庭指出，針對北市社會局霸凌個案，他認為最大問題是IRS系統，府方規範申訴選項有研考會、自己局處，但循救濟管道時卻沒得選，只有社會局，還有人說連按都沒得按，質疑為何有如此落差？直言制度、申訴管道都失靈。

蔣萬安回應，最早是市府員工、市民透過單一陳情系統，為避免占用市民陳情與申訴，後來市府規畫2個管道給市府員工，一是與個人權益有關，由所屬機關進行相關程序與處理機制，二是與公務有關，例如市政大樓電梯壞、冷氣不冷等，可反映公管中心等相關單位。

蔣萬安說明社會局個案，社會局上周五接獲申訴，周一即刻啟動調查、周二即刻約訪當事人的時間，他強調市府都有一套非常完整機制，第一時間啟動相關調查。再者，IRS系統可持續精進，目前相關嚴謹程序機制之下，如果可以讓市府同仁或民眾申訴更安心，市府會來研究增加一個府級選項。

徐弘庭認為，投訴本來就不簡單，希望霸凌、投訴、性平、性騷等申訴，都應該要有客觀管道，未必一定要府級單位，但可以即時跟府級反應，甚至府級性平小組可直接升級成接受申訴的小組；也建議可增加接收管道，讓投訴管道、接收管道離開所屬單位的結構，提供一個公平申訴方式，可能會讓更多案子被揭露。

蔣萬安補充，北市府現在處理機制有納入至少三分之二外部專家學者進入申訴調查委員會，也就是所屬機關受理申訴，啟動調查，就會成立申訴調查委員會。北市今年3月、勞動部事情爆發前的11月11日共兩次精進修正，包含取消一年申訴期限，未來沒有期限，二是調查申訴委員會三分之二都要是外聘專家學者。

研考會主委周德威表示，IRS系統會涉及個資，因為登入都是從「員工愛上網」進入，也發現許多同仁透過友人名義使用1999，未來基於保護個資，相關案件絕對封鎖，也會由研考會轉給市長室對口，讓市長知悉並要求局處改善。

對於市府可能霸凌事件，徐弘庭要求研考會調查並列出各局處申訴狀況，包含投訴較多、人員流動性較高的單位。蔣萬安承諾，也強調人事處都有統計、掌握。