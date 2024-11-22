快訊

三重第二行政中心工安1死3傷 市府勒令停工、包商移送法辦

獨／新竹公務員也傳霸凌下屬 出包被降薪調職竟還找議員撐腰

聽新聞
0:00 / 0:00

北市社會局霸凌案循IRS系統救濟被擋掉？ 市長蔣萬安允研究此事

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市社會局爆出職場霸凌，台北市長蔣萬安今赴議會總質詢被問及此事。記者林佳彣／攝影
北市社會局爆出職場霸凌，台北市長蔣萬安今赴議會總質詢被問及此事。記者林佳彣／攝影

勞動部職場霸凌案引發效應，北市社會局也遭爆職場霸凌。台北市長蔣萬安今赴議會總質詢，國民黨議員徐弘庭認為，市府內部網站的IRS系統有瑕疵，批制度、申訴管道都失靈，蔣則允諾研究增加一個府級選項，讓市府同仁或民眾申訴更安心。

徐弘庭指出，針對北市社會局霸凌個案，他認為最大問題是IRS系統，府方規範申訴選項有研考會、自己局處，但循救濟管道時卻沒得選，只有社會局，還有人說連按都沒得按，質疑為何有如此落差？直言制度、申訴管道都失靈。

蔣萬安回應，最早是市府員工、市民透過單一陳情系統，為避免占用市民陳情與申訴，後來市府規畫2個管道給市府員工，一是與個人權益有關，由所屬機關進行相關程序與處理機制，二是與公務有關，例如市政大樓電梯壞、冷氣不冷等，可反映公管中心等相關單位。

蔣萬安說明社會局個案，社會局上周五接獲申訴，周一即刻啟動調查、周二即刻約訪當事人的時間，他強調市府都有一套非常完整機制，第一時間啟動相關調查。再者，IRS系統可持續精進，目前相關嚴謹程序機制之下，如果可以讓市府同仁或民眾申訴更安心，市府會來研究增加一個府級選項。

徐弘庭認為，投訴本來就不簡單，希望霸凌、投訴、性平、性騷等申訴，都應該要有客觀管道，未必一定要府級單位，但可以即時跟府級反應，甚至府級性平小組可直接升級成接受申訴的小組；也建議可增加接收管道，讓投訴管道、接收管道離開所屬單位的結構，提供一個公平申訴方式，可能會讓更多案子被揭露。

蔣萬安補充，北市府現在處理機制有納入至少三分之二外部專家學者進入申訴調查委員會，也就是所屬機關受理申訴，啟動調查，就會成立申訴調查委員會。北市今年3月、勞動部事情爆發前的11月11日共兩次精進修正，包含取消一年申訴期限，未來沒有期限，二是調查申訴委員會三分之二都要是外聘專家學者。

研考會主委周德威表示，IRS系統會涉及個資，因為登入都是從「員工愛上網」進入，也發現許多同仁透過友人名義使用1999，未來基於保護個資，相關案件絕對封鎖，也會由研考會轉給市長室對口，讓市長知悉並要求局處改善。

對於市府可能霸凌事件，徐弘庭要求研考會調查並列出各局處申訴狀況，包含投訴較多、人員流動性較高的單位。蔣萬安承諾，也強調人事處都有統計、掌握。

職場霸凌 蔣萬安

延伸閱讀

世界12強賽中華隊8：2贏美國...蔣萬安穿棒球衣總質詢 現場掌聲響起

北市議會總質詢碰上中華隊戰美國 議員笑問：可否開雙框轉播

和平新生天橋拆除爭議 簡舒培批蔣萬安「最威權市長」

百年青山宮遶境啟動 重現真人藝閣

相關新聞

謝宜容哭臉道歉影片未見淚 網怒「加害者喊沒保護好」不認霸凌

勞發署北分署吳姓公務員死亡案，疑生前遭時任分署長謝宜容霸凌，事件延燒至今，勞動部長何佩珊下台，神隱多日的謝宜容今天透過影...

止不住霸凌風暴 何佩珊上任186天請辭獲准、成任期最短勞長

勞動部長何佩珊因勞動部公務員疑遭霸凌案請辭獲准，她甫上任時定調勞保「撥補就是改革」果斷發言令人印象深刻，無奈處理霸凌案時...

【重磅快評】謝宜容未認霸凌的道歉能為民進黨止血？

勞動部公務員霸凌案狂燒，部長何佩珊今天下台，總統賴清德承諾嚴查嚴辦，要還給死者和家屬公道，北分署長謝宜容「接力」透過影片...

獨／新竹公務員也傳霸凌下屬 出包被降薪調職竟還找議員撐腰

勞動部職場霸凌全民憤慨。新竹市殯葬管理所也有基層爆料，某長官因長期霸凌同事，加上出包害殯葬所少蓋1個焚紙爐，被民政處長施...

霸凌案燒進台北市社會局 蔣萬安：絕不護短寬待縱容

勞動部吳姓公務員疑遭職場霸凌死亡案，引爆國人怒火，北市社會局昨也遭爆有嚴重霸凌事件。對此，台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢...

為霸凌案討公道 國民黨團下周提案成立真相調查會

勞動部勞動力發展署傳同仁遭霸凌，北分署長謝宜容被記二大過並免職。國民黨立院黨團今日表示，立法院要成立真相調查委員會，國民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。