獨／新竹公務員也傳霸凌下屬 出包被降薪調職竟還找議員撐腰

勞動部職場霸凌全民憤慨。新竹市殯葬管理所也有基層爆料，某長官因長期霸凌同事，加上出包害殯葬所少蓋1個焚紙爐，被民政處長施淑婷降薪調職後，竟惡人先告狀，找議員質詢討公道，還引發施開直播嗆議員事件，「大家真的看不下去」。

新竹市長高虹安愛將、民政處長施淑婷因處理某公務員降薪調職與市議員田雅芳槓上。田雅芳19日在議會質詢時點名施淑婷，質疑是否因為她提案要落實殯葬館清潔，市府就把承辦人降薪調職？隔幾天她再度質詢民政處，認為將該公務員降薪調離原職位不合程序，當天下午施淑婷就向該公務員施壓，要求其不得再檢舉。

施淑婷也不滿質詢過程遭抹黑，直接在臉書粉專開直播，並對著議員嗆「全都胡說八道，我有全部錄音檔」，田雅芳對此也發布聲明揚言提告。施淑婷更氣憤公布與該公務員錄音檔，內容包括該公務員承認自己出包經過，證明並非像田所說是因為議員提案才將該人調職，更沒有施壓。

該名出包的公務員在施淑婷公布的錄音檔自述，2023年內政部有殯葬提升計畫，因當時內政部專員催他要在年底把標案標出去，否則沒辦法保留，因為他趕著做，沒注意到總計畫和分支計畫有補助上限，直到發包出去，送上核銷表格被退回才發現金額不對，約有600萬無法核銷，只好用原本預計要建2個小焚紙爐的其中一個錢來付。

施淑婷也對該公務員說，不只是這個問題，她也有收到同仁陳情，才會調整異動。該公務員該也表示，整件事沒有跟田雅芳說過、「他可能是聽別人說的吧」。

事發至今有基層看不下去爆料，被降薪調職的公務員經常霸凌下屬，長官來公文他自己寫擬辦，做完卻叫基層蓋章，有同仁欲看內容不願蓋章，竟然被調去顧墓園，工作上也各種刁難霸凌，且還曾管理冰庫多次大體結冰，害法醫無法解剖，導致家屬要驗屍2次，叫他來看竟然還睜眼說瞎話「沒有（結冰）啊」。