整理包／謝宜容哭著道歉⋯ 從時間軸了解勞動部職場霸凌案始末

日前發生勞發署北分署吳姓公務員死亡案，疑生前遭時任分署長謝宜容霸凌，究竟霸凌為何會發生？而當事人謝宜容態度是如何？聯合新聞網整理事件，帶您一同關心這起震驚全台的勞動部霸凌案事件發展變化。

發生什麼事？ 勞動力發展署公務員11月4日在新莊聯合辦公大樓辦公室輕生，11月7日網路社群 Threads有網友發文指這名公務員生前遭職場霸凌。勞動部啟動行政調查。 爭議點： 1.工時超長過勞 2.長官時常對員工大聲咆哮、嘲諷及人身攻擊、摔公文 3.2月就有同仁向勞動部陳情，反被恐嚇要法辦告密，陳情內容不了了之

11月4日 驚傳勞動部公務員陳屍辦公室

行政院新莊聯合辦公大樓今天驚傳公務員陳屍辦公室。今天上午7時許該辦公室人員上班時，驚見39歲男同事在辦公室已無生命跡象。警方及救護人員趕抵，發現男子已明顯死亡。警方初判並無外力介入，目前已通知家屬並通報檢警相驗釐清死因。

11月7日 網友爆料職場霸凌 勞動部啟動調查

一名勞動力發展署北基宜花金馬分署吳姓派駐人員4日周一陳屍辦公室。7日網路社群Treads有網友發文爆料，該名員工生前工時長、多次遭受主管歇斯底里地破口大罵，疑遭職場霸凌而想不開。勞動部說，已針對該事件啟動行政調查。...more

11月11日 傳出分署長下封口令 錄音黨對話曝光

新北市議員李宇翔指控分署長謝宜容她霸凌、當土皇帝，事發當天下封口令，還稱透過通靈人轉述，稱死者感謝北分署給他很多的愛，實在荒謬。

李宇翔表示事發當天謝宜容找三樓所有員工談話音檔，音檔中謝語帶哽咽說，吳男的輕生對她及同事是很大傷痛，第一時間都在協助家屬，而筆錄中在吳男包包中發現兩封遺書，一封是給父母的，一封是給北分署，並說家屬唯一的要求，是低調處理不對外。

謝宜容在音檔中稱，葬儀社有位通靈的人跟吳男對話，他請通靈人轉達感謝父母，感謝北分署給他很多的愛。謝頻說，「我不允許大家在外說嘴什麼職場霸凌，這不是事實」，要求不准內部討論，「甚至對外，我絕對不允許」。...more

11月19日 勞動部調查報告出爐

勞動部公布調查結果，雖從訪談、匿名問卷及其他事證，都無法證明吳員有遭受長官職場霸凌，但調查也證實謝宜容確有咆哮、侮辱貶低下屬、過度要求等行為，領導統御風格對同仁身心產生嚴重影響，調查認定其涉及職場霸凌，且情節重大。將謝宜容調離北分署，並降調非主管職，發展署署長蔡孟良一併送考績會懲處。

11月20日 監院動發函勞動部 移交相關事證

勞動部勞發署員工輕生案，遭質疑懲處過輕。監察院表示深表遺憾痛心，多位監委表示關切，依監察法規定辦理中，正進行「函詢」，請勞動部將相關事證、行政調查報告移交監察院處理。...more

11月20日 傳出請辭 謝宜容：我沒有要辭職

勞動部勞動力發展署公務員輕生案，傳出涉霸凌的勞發署北分署長謝宜容要辭職，要去國外陪孩子，中央社記者透過社群媒體LINE留言聯繫謝宜容，她回覆「我沒有要辭職」。

11月20日 勞動部公務員之死…賴總統、卓揆道歉 勞長請辭

勞動部勞動力發展署北分署吳姓公務員之死案愈演愈烈，行政院長卓榮泰與賴清德總統昨先後對外致歉。據了解，勞動部長何佩珊已口頭向政院請辭，卓榮泰表示先讓何盡速完成責任追究，「她的責任歸屬，我會跟她詳細討論。

11月20日 勞動部考績會懲處出爐 北分署長謝宜容「免職」

針對勞動部勞動力發展署北分署吳姓公務員之死，以及衍生的北分署職場霸凌案，勞動部今傍晚5點半召開北分署長謝宜容等人考績會，勞動部說會議至晚間8點左右結束，考績會已作出懲處，謝宜容將記兩支大過，予以免職。

11月20日 傳2月就有檢舉信 疑遭吃案

國民黨立委賴士葆今說，勞動部今年2月就有檢舉信，但正式系統找不到陳情信，他懷疑遭到吃案。..more

11月21日 謝宜容發聲明道歉 但強調「身故事件與本人領導無關」

謝宜容表示，關於行政調查說明記載，吳員因「長期盡忠職場超時工作」、「機關人力配置不合理導致未得到工作所需資源或支持」、「處理智能就業服務系統需求書草案，因各級主管均非資訊專業，未能獲得專業意見協助，該工作過程產生挫折感及孤立無援」、「長期身兼署內資安工作，專業執行處理智能就業服務系統規劃工作，自身工作壓力大」等四點原因，發生不幸事件，均與本人於機關內領導管理風格、行為作法無關。

11月22日 勞動部長何佩珊請辭獲准 次長陳明仁暫代職務

何佩珊部長請辭一事，行政院發言人李慧芝表示，目前勞動部考績會已經依法定程序做出決定，21日下午何佩珊也當面向卓院長提出辭呈，卓院長也已准辭，並指定由陳明仁常務次長暫時代理執行業務。

11月22日 調查局赴勞動部查北分署案？新北檢：不便透露

法務部調查局人員今天前往勞動部，以他字案調查勞發署北分署案的台灣新北地方檢察署今天表示，相關偵查作為不是搜索，至於偵辦對象與內容，不便對外透露。

11月22日 謝宜容拍影片 哭著鞠躬道歉

北分署長謝宜容今天透過6分50秒影片道歉，在影片前後都各一次鞠躬，人仍在國內。謝宜容不時抿嘴、面露悲痛，她開場白哽咽，她表示，「我是北分署長謝宜容，今天要為北分署輕生同仁以及社會矚目案件，跟社會大眾致上十二萬分抱歉，非常對不起大家」。