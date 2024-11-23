公務員僅8狀況可記2大過「霸凌未列入」 他分析謝宜容結局：開除文官不易

勞動部勞動力發展署北分署一名公務員疑遭長官霸凌輕生，釀成賴政府上任半年來的大型政治事件，甚至有輿論將其比為2024年版的「洪仲丘事件」。事件連燒數日後，勞動部20日晚間召開考績會，將涉嫌霸凌人員、分署長謝宜容的懲處，由原先的降調，改為2大過免職，力度明顯加大。閣揆卓榮泰先宣布將謝「移送懲戒」，專精行政事務的公務員，向《遠見》分析謝宜容未來的可能結局。原來，在現有制度下，要開除掉一位通過國考進入公家體系的公務員，竟如此困難！

勞動部勞發署北分署一位公務員4日在辦公室輕生，事後有網友爆料，該名公務員生前遭分署長謝宜容霸凌，且謝宜容上任2年來，該分署離職率竟高達八成，讓勞動部展開調查。勞動部19日公布調查報告，證實該分署長有咆哮、侮辱、貶低同仁的行為，有部分公務員甚至因此要去看心理醫生，但報告卻稱謝宜容領導統御方式「目的良善」，且只對謝宜容降職處理，導致輿論高度不滿。

事件延燒至今，勞動部長何佩珊慘遭朝野立委輪番砲轟，不但數度落淚，更主動表態請辭，但火勢愈燒愈大。

隨後，行政院長卓榮泰90度鞠躬道歉，加重大對謝宜容的懲處力度，改為2大過、並移送懲戒法院。甚至連總統賴清德也在臉書發文致歉，強調政府將帶頭改善職場文化。

勞動部懲處太輕？公務員私下這麼說

勞動部20日晚間再召開考績會，加重相關人等的懲處力度，包括：謝宜容2大過免職、勞動力發展署長蔡孟良1大過、副分署長李燕玲申誡2次、資訊處主任小過1次。

儘管事件的起頭，謝宜容僅被罰降職，導致勞動部慘遭外界抨擊，但一名公務員向《遠見》表示，以公務體系來說，降調已算是「很嚴厲」且「比較實際」的處分，因為降調屬行政單位的權限，被降調的公務員，無法循復審、申訴及再申訴程序提起救濟，能確實懲處到該公務員。

而勞動部一開始僅將謝宜容降調，部長何佩珊強調「自己沒有直接停權主管的能力，必須經過考績會審核」的說法，也屬合理，只是考績會的委員按理說都是部長的下屬，只要部長想要嚴懲，照理說應不成問題。

勞動部部長何佩珊（右）一開始僅將謝宜容降調，導致勞動部慘遭外界抨擊。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

只有這8種狀況可記2大過，霸凌不在其中

勞動部20日召開的考績會，決議對謝宜容祭出2大過免職的懲處，但「公務人員考績法」第12條已明定，以下這8種情況才能一次記2大過：

一、圖謀背叛國家，有確實證據者。 二、執行國家政策不力，或怠忽職責，或洩漏職務上之機密，致政府遭受重大損害，有確實證據者。 三、違抗政府重大政令，或嚴重傷害政府信譽，有確實證據者。 四、涉及貪汙案件，其行政責任重大，有確實證據者。 五、圖謀不法利益或言行不檢，致嚴重損害政府或公務人員聲譽，有確實證據者。 六、脅迫、公然侮辱或誣告長官，情節重大，有確實證據者。 七、挑撥離間或破壞紀律，情節重大，有確實證據者。 八、曠職繼續達四日，或一年累積達十日者。

若以這次勞動部霸凌案件來看，基本上並不符合上述8種狀況的任何一種，謝宜容可以循「公務人保障法」提起復審救濟。除非保訓會「政治考量」，否則謝宜容應可復審成功，續當公務員。

謝宜容可能終生不得再任公務員

除記過處理外，此次勞動部霸凌案，閣揆卓榮泰已對外表示，將謝宜容移送懲戒法院，走的是司法流程。「公務員懲戒法」第2條明定，公務員有下列各款情事之一，有懲戒之必要者，應受懲戒：

一、違法執行職務、怠於執行職務或其他失職行為。

二、非執行職務之違法行為，致嚴重損害政府之信譽。

同樣用這次的勞動部霸凌案件來看，謝宜容的行為可能符合第二種情事，而確實被定罪。「公務員懲戒法」第9條明定公務員的9種懲戒處分，其中最重為「免除職務」，若謝宜容真的被判「免除職務」，那謝宜容除被免去現職外，此生也不得再任用為公務員。

開除掉公務員，原來如此困難

不過透過這起事件，也可讓外界了解，要「開除掉」一位通過國考進入公家體系的公務員，有多麼不容易。文官的永業制受法律的保障，「公務員保障法」第9條就明定，「公務人員之身分應予保障，非依法律不得剝奪。」這個保障，保護絕大多數奉公守法、兢兢業業的優秀文官，提供許多救濟管道，但這個保護傘的陰影，也籠罩在少部分劣質公務員的頭上。

在這種狀況下，導致實務上公務機關很難汰除掉劣質公務員，即便他的上司非常有魄力，考績就是給你打丙或丁，但只要這位公務員循救濟管道維權，他的上司就得面對好幾年的行政訴訟。

除非像這次發展成政治事件，否則面對可能的時間成本與負擔，「留優汰劣」這樣的行為很難發生在公家單位內，這起勞動部霸凌案件，又揭示官僚體系一個不為人知的秘辛。

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（本文出自2024.11.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）