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謝宜容哭臉道歉影片未見淚 網怒「加害者喊沒保護好」不認霸凌

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
謝宜容今天透過影片鞠躬道歉，面露悲痛。圖／取自YouTube
謝宜容今天透過影片鞠躬道歉，面露悲痛。圖／取自YouTube

勞發署北分署吳姓公務員死亡案，疑生前遭時任分署長謝宜容霸凌，事件延燒至今，勞動部長何佩珊下台，神隱多日的謝宜容今天透過影片鞠躬道歉。不過，網友質疑，長達6分50秒的影片，謝宜容穿著黑衣服、面露悲痛，卻不見眼淚，「政客爽」臉書粉專發文諷刺，「將眼淚藏在靈魂深處」、「沒有一滴淚，卻每個眼神都像訴說千言萬語，讓我們再次感受到戲劇的力量」。

謝宜容透過影片二度鞠躬道歉，她說，她必須向輕生離開的同仁表達對不起，「我沒有即時發現及給予協助，我非常對不起輕生離開的同仁」。她要鄭重跟家屬抱歉、對不起，「我沒有保護好你們的孩子」，一個活生生的孩子在北分署工作，「最後你們看到的是冷冰冰的遺體，對不起，我沒有保護好你們的孩子」。

「政客爽」諷刺謝宜容的道歉影片可得最佳影后，「在這個充滿挑戰與情感的世代，她的表演，讓全場屏息」、「她登上謝罪舞台，卻化道歉為一場精緻無瑕的演出」、「將眼淚藏在靈魂深處，以精湛的演技，詮釋了悔意的邊界」。沒有一滴淚，卻每個眼神都像訴說千言萬語，讓我們再次感受到戲劇的力量。「今天，金馬獎最佳女主角，屬於謝宜容，她的無淚演出，成為我們無法忘懷的時代之作」。

PTT網友也批評，「謝宜容終於出面道歉，衣服還模仿周子瑜一樣打扮，講話還用力擠眼睛要哭的樣子，但好像真的哭不出來，是真心的嗎」、「眼藥水幾十塊都不捨得花」、「不是公關高手？怎麼連跟社會大眾道歉都這麼沒誠意！不斷卸責」、「假道歉真卸責」、「連開記者會都不敢」、「沒有保護好，所以她不覺得是她害的啊」、「還是不承認霸凌」。

也有網友表示，「都幾天了，你長官道歉幾次了」、「她知道什麼叫道歉嗎」、「從書面版變影片版」、「霸凌者連道歉都這麼高高在上，真的太瞎」、「好大的官威用影片」、「加害者跟受害者說我沒好好保護你」。

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謝宜容今天透過影片鞠躬道歉，面露悲痛。圖／取自YouTube
謝宜容今天透過影片鞠躬道歉，面露悲痛。圖／取自YouTube

勞動部 職場霸凌 謝宜容

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