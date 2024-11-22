環境部2招防霸凌 彭啓明發員工內部信、盼像幸福企業

勞動部勞動力發展署北分署霸凌案，讓超時加班、未如實申請加班、過度交辦工作等公部門陋習浮上檯面。環境部長彭啓明今受訪時說，北分署事件發生後，他要求環境部主管若非上班時間傳Line給同仁交辦工作，必須加註急事，且專案加班，若未加註就等上班時間處理即可；彭啓明昨天也發了一封公開信給員工，提醒若遇職場霸凌事件給直接寫到部長信箱反映。

彭啓明說，他來自民間單位，過去受勞基法規範，晚上若傳訊息交辦工作，同仁就算加班，所以他到環境部後很不習慣，公務機關在下班時間發給同仁訊息似乎沒有把關機制，因此他6月要求下班時間若發訊息，必須加註上班再處理，若未加註就即刻處理，發布後同仁反應很好，也較不會造成爭議。

北分署霸凌案爆出來後，彭啓明說，這次他倒過來，要求主管發訊息必須加註這是急事，若沒加註就上班時間處理即可，非上班時間處理公務則必須列為專案加班，讓加班明確化。

此外，他昨天也發了一封公開信給環境部同仁，若遭受霸凌或其他需要申訴事宜，除現有制度，也可直接寫信到部長信箱，他會親自看，也會成立霸凌小組同步處理，他也檢討現存的關懷同仁機制，讓科長以上主管與同仁有更好的互動方式。

彭啓明說，公務人員雖不適用勞基法，但他最尊重勞基法規範，也保障同仁，期待同仁能有更好的生活，目標是讓公務機關跟幸福企業一樣。