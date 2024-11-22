何佩珊請辭獲准 林淑芬：包庇自己人當然要負責

勞動部公務員之死案延燒，行政院今批准勞動部長何佩珊請辭。民進黨立委林淑芬表示，何佩珊當上部長後能力變了，跌破專家眼鏡，居然讓自己人調查出包庇的報告，何佩珊當然該負責任。

勞動部勞發署北分署長謝宜容涉職場霸凌案，謝宜容至今神隱，林淑芬今天揭露謝宜容靠山關係圖，謝宜容跟勞動部從上到下關係匪淺，勞動部前部長許銘春是最大靠山；勞動部次長許傳盛是她的好朋友，直屬長官勞發署長蔡孟良則跟她是一夥的，所以謝宜容才如此鴨霸、靠勢。

許銘春昨天出面受訪反駁是謝宜容的背後靠山。林淑芬批評，許銘春只是在切割，謝宜容不但跟許銘春關係密切，甚至好到謝宜容會挪用北分署的預算購買禮品，充當許銘春出外訪視時的伴手禮

林淑芬說，謝宜容以前會跋扈就是因為有許銘春、許傳盛等人當靠山，平常吃喝玩樂一起，官箴敗壞。謝宜容出事許銘春就切割，當然是為了想選高雄市長，讓謝情何以堪，許銘春處理態度足以證明，內部管理縱容，當部長都不認真，還想當市長。

外傳勞動部前次長王安邦今年2月曾接獲檢舉並約談謝宜容，林淑芬表示，勞發署不屬於王安邦主管業務，而是另一位次長許傳盛負責，因此被許壓下來；王安邦會接到陳情，是因為民進黨新北市議員李宇翔認識王安邦妻子新北市議員顏蔚慈，在接獲陳情後輾轉才傳到王安邦手上，不過在非主管業務下，王安邦沒有辦法處理謝宜容職場霸凌案。

林淑芬說，把責任丟給王安邦並不公平，何佩珊身為部長本來可以公正調查，結果交給許傳盛負責，還不自知，還讓自己人調查出包庇的報告，何佩珊當然要負起責任。

林淑芬表示，本來認為何佩珊具備危機處理能力，且有足夠的專業，沒想到經過行政調查報告後，才發現何佩珊當部長後能力變了，始料未及，跌破專家眼鏡，認識何佩珊的人都覺得非常不可思議。