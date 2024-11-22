快訊

12強賽／超強！中華隊8：2輾壓美國 晉級機會從鬼門關走回來

清大證實有意願整併中華大學！校長曝「這是好的機會」

12強賽／教頭曾豪駒也玩脆！東京發早安文引1.3萬讚 網：你火了

聽新聞
0:00 / 0:00

何佩珊請辭獲准 林淑芬：包庇自己人當然要負責

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
行政院稍早發出新聞稿表示，勞動部何佩珊（左）部長請辭獲准，部長一職暫由勞動部次長陳明仁代理。圖／聯合報系資料照片
行政院稍早發出新聞稿表示，勞動部何佩珊（左）部長請辭獲准，部長一職暫由勞動部次長陳明仁代理。圖／聯合報系資料照片

勞動部公務員之死案延燒，行政院今批准勞動部長何佩珊請辭。民進黨立委林淑芬表示，何佩珊當上部長後能力變了，跌破專家眼鏡，居然讓自己人調查出包庇的報告，何佩珊當然該負責任。

勞動部勞發署北分署長謝宜容職場霸凌案，謝宜容至今神隱，林淑芬今天揭露謝宜容靠山關係圖，謝宜容跟勞動部從上到下關係匪淺，勞動部前部長許銘春是最大靠山；勞動部次長許傳盛是她的好朋友，直屬長官勞發署長蔡孟良則跟她是一夥的，所以謝宜容才如此鴨霸、靠勢。

許銘春昨天出面受訪反駁是謝宜容的背後靠山。林淑芬批評，許銘春只是在切割，謝宜容不但跟許銘春關係密切，甚至好到謝宜容會挪用北分署的預算購買禮品，充當許銘春出外訪視時的伴手禮

林淑芬說，謝宜容以前會跋扈就是因為有許銘春、許傳盛等人當靠山，平常吃喝玩樂一起，官箴敗壞。謝宜容出事許銘春就切割，當然是為了想選高雄市長，讓謝情何以堪，許銘春處理態度足以證明，內部管理縱容，當部長都不認真，還想當市長。

外傳勞動部前次長王安邦今年2月曾接獲檢舉並約談謝宜容，林淑芬表示，勞發署不屬於王安邦主管業務，而是另一位次長許傳盛負責，因此被許壓下來；王安邦會接到陳情，是因為民進黨新北市議員李宇翔認識王安邦妻子新北市議員顏蔚慈，在接獲陳情後輾轉才傳到王安邦手上，不過在非主管業務下，王安邦沒有辦法處理謝宜容職場霸凌案。

林淑芬說，把責任丟給王安邦並不公平，何佩珊身為部長本來可以公正調查，結果交給許傳盛負責，還不自知，還讓自己人調查出包庇的報告，何佩珊當然要負起責任。

林淑芬表示，本來認為何佩珊具備危機處理能力，且有足夠的專業，沒想到經過行政調查報告後，才發現何佩珊當部長後能力變了，始料未及，跌破專家眼鏡，認識何佩珊的人都覺得非常不可思議。

何佩珊 勞動部 林淑芬 職場霸凌 許傳盛 許銘春 謝宜容

延伸閱讀

傳謝宜容曾贈許銘春名牌絲巾 林國成：超過2千元不正當

何佩珊請辭獲准 黃國昌：調查不該受到任何影響

政院批准何佩珊請辭 李彥秀：卓榮泰應親自負責調查

勞動部長何佩珊請辭獲准 次長陳明仁暫代職務

相關新聞

謝宜容哭臉道歉影片未見淚 網怒「加害者喊沒保護好」不認霸凌

勞發署北分署吳姓公務員死亡案，疑生前遭時任分署長謝宜容霸凌，事件延燒至今，勞動部長何佩珊下台，神隱多日的謝宜容今天透過影...

北市府交工處「職場霸凌」告不成 法官：上司只是不莊重而已

台北市政府交通管制工程處施姓主任秘書認為陳姓女科員工作不力又辯解，在辦公室辱罵陳女「說明個屁」陳女認施職場霸凌，提告侮辱...

霸凌案燒進台北市社會局 蔣萬安：絕不護短寬待縱容

勞動部吳姓公務員疑遭職場霸凌死亡案，引爆國人怒火，北市社會局昨也遭爆有嚴重霸凌事件。對此，台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢...

為霸凌案討公道 國民黨團下周提案成立真相調查會

勞動部勞動力發展署傳同仁遭霸凌，北分署長謝宜容被記二大過並免職。國民黨立院黨團今日表示，立法院要成立真相調查委員會，國民...

公務員之死 謝宜容哭著鞠躬道歉：非常自責、非常對不起他

勞動部勞發署公務員之死，生前疑遭時任北分署長謝宜容職場霸凌，勞動部長何佩珊因此下台。外界不滿謝宜容至今神隱，她今天透過影...

止不住霸凌風暴 何佩珊上任186天請辭獲准、成任期最短勞長

勞動部長何佩珊因勞動部公務員疑遭霸凌案請辭獲准，她甫上任時定調勞保「撥補就是改革」果斷發言令人印象深刻，無奈處理霸凌案時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。