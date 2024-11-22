法警爆料「南投地院主管咆哮霸凌」討拍 網友：說讚也是霸凌？

職場霸凌引發社會關注，臉書爆料公社也傳出南投地方法院「主管對下屬咆哮」。南投地方法院澄清，有法警因車子無法發動，拿著手機拍攝質疑警長，警長認為正在開會此舉不禮貌。這和雙方業務無關，也查無警長未對下屬咆哮。

最近勞動力發展署北基宜花金馬分署39歲吳姓公務員，因長期遭分署長謝宜容職場霸凌，在辦公室輕生，引發一連串檢討職場霸凌呼聲。一名網友在爆料公社匿名發文，以「南投地方法院職場霸凌」為題，貼出一段影片，指法警室主管對下屬咆哮。

影片中，一名男子大聲說話，但看到鏡頭後不再發言，然後又傳出一句「沒禮貌剛剛好啦」，另名法警則拿出手機反拍照，並對著拍攝者比YA說讚讚讚。網友留言「看不到咆哮，說沒禮貌說讚也不行喔？」「我只看到讚讚讚，這是爆什麼料？」

據了解，這段影片拍攝地點在法警室，拍攝者為呂姓法警，被拍攝者為法警室陳姓警長。今年9月中旬，呂姓法警出國5天旅遊，將車子停放在法院院區，返國後發現車輛無法發動，質疑陳姓警長，並說已經報警。因為當時法警室晨會，正在分配工作，陳姓警長認為和工作無關，並說這樣不禮貌。楊姓副警長也以手機錄影蒐證，並比YA說「讚讚讚」。

南投地院表示，警長在於法警工作紀錄簿反映雙方有糾紛，法院隔天調查雙方糾紛緣由，是法警對自身車輛出問題，而對主管出言質問同時手持攝影器材而對主管拍攝，警長認為「不禮貌」而有反應，是與法警業務無關，且依畫面內容及法院調查結果，並無主管對下屬咆哮。