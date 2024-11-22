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公部門基層團體呼籲公務員要納職安法

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
公部門基層團體針對勞發署職場霸凌事件，上午在行政院前舉行「公務員要納職安法、職霸防護要法制化！」聯合記者會。記者蘇健忠／攝影
公部門基層團體針對勞發署職場霸凌事件，上午在行政院前舉行「公務員要納職安法、職霸防護要法制化！」聯合記者會。記者蘇健忠／攝影

公部門基層團體針對勞發署職場霸凌事件，上午在行政院前舉行「公務員要納職安法、職霸防護要法制化！」聯合記者會。

公部門基層團體表示要告訴院長跟總統，這不是第一起也不會是最後一起公部門職場霸凌案件，將分署長記過移送懲戒也只是對案件的表面處理，真正的問題出在現行公務員根本無法適用《職業安全衛生法》保障，對於發生在分署基層的憾事，公務體系保障法規無法給予實質保障。現行對職場霸凌防護，相比性騷事件有《性別工作平等法》、《性騷擾防治法》保障，以及多層次的行政救濟方式，職場霸凌分別在勞工僅有《執行職務遭受不法侵害預防指引》，公務員則是《員工職場霸凌防治與處理建議作為》及《員工職場霸凌處理標準作業流程》作為依據，毫無法律位階保障，對於受職場霸凌的公/私部門勞動者形同虛設。

公部門基層團體針對勞發署職場霸凌事件，上午在行政院前舉行「公務員要納職安法、職霸防護要法制化！」聯合記者會，表示要告訴院長跟總統，這不是第一起也不會是最後一起公部門職場霸凌案件，真正的問題出在現行公務員根本無法適用《職業安全衛生法》保障，公務體系保障法規無法給予實質保障。記者蘇健忠／攝影
公部門基層團體針對勞發署職場霸凌事件，上午在行政院前舉行「公務員要納職安法、職霸防護要法制化！」聯合記者會，表示要告訴院長跟總統，這不是第一起也不會是最後一起公部門職場霸凌案件，真正的問題出在現行公務員根本無法適用《職業安全衛生法》保障，公務體系保障法規無法給予實質保障。記者蘇健忠／攝影
公部門基層團體針對勞發署職場霸凌事件，上午在行政院前舉行「公務員要納職安法、職霸防護要法制化！」聯合記者會，表示要告訴院長跟總統，這不是第一起也不會是最後一起公部門職場霸凌案件，公務體系保障法規無法給予實質保障。記者蘇健忠／攝影
公部門基層團體針對勞發署職場霸凌事件，上午在行政院前舉行「公務員要納職安法、職霸防護要法制化！」聯合記者會，表示要告訴院長跟總統，這不是第一起也不會是最後一起公部門職場霸凌案件，公務體系保障法規無法給予實質保障。記者蘇健忠／攝影
公部門基層團體針對勞發署職場霸凌事件，上午在行政院前舉行「公務員要納職安法、職霸防護要法制化！」聯合記者會，表示要告訴院長跟總統，這不是第一起也不會是最後一起公部門職場霸凌案件。記者蘇健忠／攝影
公部門基層團體針對勞發署職場霸凌事件，上午在行政院前舉行「公務員要納職安法、職霸防護要法制化！」聯合記者會，表示要告訴院長跟總統，這不是第一起也不會是最後一起公部門職場霸凌案件。記者蘇健忠／攝影
公部門基層團體針對勞發署職場霸凌事件，上午在行政院前舉行「公務員要納職安法、職霸防護要法制化！」聯合記者會。記者蘇健忠／攝影
公部門基層團體針對勞發署職場霸凌事件，上午在行政院前舉行「公務員要納職安法、職霸防護要法制化！」聯合記者會。記者蘇健忠／攝影

公務員 職場 霸凌

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