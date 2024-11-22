公部門基層團體呼籲公務員要納職安法
公部門基層團體針對勞發署職場霸凌事件，上午在行政院前舉行「公務員要納職安法、職霸防護要法制化！」聯合記者會。
公部門基層團體表示要告訴院長跟總統，這不是第一起也不會是最後一起公部門職場霸凌案件，將分署長記過移送懲戒也只是對案件的表面處理，真正的問題出在現行公務員根本無法適用《職業安全衛生法》保障，對於發生在分署基層的憾事，公務體系保障法規無法給予實質保障。現行對職場霸凌防護，相比性騷事件有《性別工作平等法》、《性騷擾防治法》保障，以及多層次的行政救濟方式，職場霸凌分別在勞工僅有《執行職務遭受不法侵害預防指引》，公務員則是《員工職場霸凌防治與處理建議作為》及《員工職場霸凌處理標準作業流程》作為依據，毫無法律位階保障，對於受職場霸凌的公/私部門勞動者形同虛設。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言