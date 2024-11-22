快訊

12強Live／6局上中華隊打線未敲安 仍3：2領先美國

公部門還有幾位謝宜容？賴清德要肅職場霸凌 只對一半

畫面曝！新北第二行政中心工地2吊塔掉落 1命危1輕傷1受困

北市府交工處「職場霸凌」告不成 法官：上司只是不莊重而已

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
台北市政府。圖／聯合報系資料照
台北市政府。圖／聯合報系資料照

台北市政府交通管制工程處施姓主任秘書認為陳姓女科員工作不力又辯解，在辦公室辱罵陳女「說明個屁」陳女認施職場霸凌提告侮辱公務員、公然侮辱罪不成，聲請自訴施，台北地院審理，駁回聲請案。

陳女指出，施2022年9月29日上午在交通管制工程處辦公室對她辱罵「你說明個屁」，她提告，但檢方處分不起訴確定，請法官審判，委請律師丘浩廷、包盛顥遞狀。

法官認為，施當時對陳女所說的言語，不論是陳女所指「你說明個屁」或施所指的「協調個屁」，都是在2人對話中由施說出口，言論是針對陳女而來。

法官認為，不論施是說「說明個屁」或「協調個屁」，語意都是指陳女如「屁」一般不堪聞問，具貶抑陳女人格的意味；施與陳女具「上、下屬」關係，不是友人間的嬉笑怒罵，已逾越可以忍受的範圍。

依聲請案卷，施稱「當天有開處務會議，陳女把交通局、停車管理處、公共運輸處被列管的案件都列進來」「我問陳女為何把其他單位的資料列進來，她說那是最新的資料，我跟她說今天開的是交工處的處務會議，不是交通局的局務會議，不用列出其他的資料」而且秘書室提過跟陳女難溝通，他聽陳女說跟秘書室協調好，才回「協調個屁」。

施還稱，陳女做錯事情一直辯，辯不過就把秘書室拉下水，他認為陳女在說謊才說「協調個屁」，承認說話語氣重，

法官認為，施與陳女因會議資料準備意見不一齟齬，不能排除雙方因是「說明」還是有「協調」認知落差而生的誤會，施主觀上認為陳女強辯，基於一時情緒以不堪的侮辱言論反駁陳女的說詞，固然有失莊重而不符合身為上司面對下屬應有的處事態度，不過，施並沒有重複謾罵，難以認定在侮辱陳女。

關於陳女提告侮辱公務員罪部分，法官認為，施與陳女就會議資料應如何準備的內部事項起爭執，不具公權力外觀，也與名罪無關，裁定駁回聲請，不得抗告。

公務員 北市府 提告 霸凌

延伸閱讀

公務員遭職場霸凌 民眾黨批政府官官相護

衛福部3司長涉職場霸凌？ 次長周志浩：若屬實定嚴懲

聖保羅駐處憾事缺乏職場霸凌防治 監院糾正外交部

影／多個公務機關出現職場霸凌 范雲：強化霸凌申訴、調查機制

相關新聞

公務員之死 謝宜容哭著鞠躬道歉：非常自責、非常對不起他

勞動部勞發署公務員之死，生前疑遭時任北分署長謝宜容職場霸凌，勞動部長何佩珊因此下台。外界不滿謝宜容至今神隱，她今天透過影...

林智群曝謝宜容有「1保障」：處分一定會廢掉 她可以不甩行政院

勞動部公務員之死案延燒，行政院今天證實勞動部長何佩珊請辭獲准，至於遭指涉嫌職場霸凌的前北分署長謝宜容至今仍未出面，眾怒難...

北市府交工處「職場霸凌」告不成 法官：上司只是不莊重而已

台北市政府交通管制工程處施姓主任秘書認為陳姓女科員工作不力又辯解，在辦公室辱罵陳女「說明個屁」陳女認施職場霸凌，提告侮辱...

霸凌案延燒…北市社會局公務員泣訴遭霸凌 透過irs系統救濟被擋掉

勞動部職場霸凌案延燒，北市社會局昨遭爆有嚴重霸凌，某股長官因工作壓力大，會大聲咆哮、怒罵同仁，單位主管知情卻放任不處理。...

傳謝宜容曾贈許銘春名牌絲巾 林國成：超過2千元不正當

勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容涉霸凌勞動部同仁，被記兩大過後免職。同時傳出謝宜容曾贈勞動部前部長許銘春名牌絲巾。民眾黨...

他批政院免職處置「蠢爆」 預言謝宜容可靠一招復職、領終身俸退休

勞動部勞動力發展署北分署公務員疑因遭長官霸凌而致離世，傳涉霸凌的北分署長謝宜容遭記2大過免職，勞發署長蔡孟良記1大過並調離主管職，副分署長與秘書室主任分別被記申誡2次、小過1次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。