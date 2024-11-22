二度約見謝宜容 黃國昌：6日哭稱依遺書低調、11日搞神隱
勞動部霸凌爭議，名嘴李正皓昨爆民眾黨立委黃國昌辦公室曾找勞動力發展署北分署長謝宜容開會，批輕輕放過此事。黃國昌今表示，11月11日請謝宜容再親自來說明，對方卻搞神隱，辦公室追蹤調查的腳步沒停下來，處理弊案都有一定流程，他也追蹤結果在質詢時清楚展現出來。
民眾黨立院黨團今早開記者會，會後媒體聯訪時，先問及今日立法院院會關於選罷法修法一事，黃國昌表示，今天根本沒有要處理這一題，議程早就定了，但民進黨昨天卻一直在放假消息，「我真的看不懂民進黨在玩哪一招？」
黃國昌隨後表示，對於李正皓潑糞想轉移焦點，更是感到可笑，11月6日曾請謝宜容到辦公室說明，但謝宜容從頭到尾一直哭，說依照遺書跟家屬意願要低調，盼不要渲染，但等到11月11日請謝宜容再次親自來說明，對方卻搞神隱。
黃國昌重申，辦公室持續追蹤調查的腳步沒有停下來，處理弊案都有一定流程，「我在追蹤調查的時候，李正皓這些側翼在幹嘛？」黃強調，民進黨政府應誠實面對問題、解決問題，若想要透過側翼潑糞來移轉焦點，只會讓人民更加憤怒。
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