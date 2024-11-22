聽新聞
0:00 / 0:00
公務員之死 謝宜容哭著鞠躬道歉：非常自責、非常對不起他
勞動部勞發署北分署吳姓公務員之死，讓北分署長期籠罩職場霸凌曝光。勞動部調查報告雖指無法證明吳員有遭受霸凌，但各界仍向矛頭指向北分署長謝宜容，要求她出來面對。她今天透過6分50秒影片道歉，在影片前後都各一次鞠躬，人仍在國內。
謝宜容不時抿嘴、面露悲痛，她開場白哽咽，她表示，「我是北分署長謝宜容，今天要為北分署輕生同仁以及社會矚目案件，跟社會大眾致上十二萬分抱歉，非常對不起大家」。
謝宜容說，她這幾天一直沒有出現，是因為非常非常悲痛，也非常自責，也深切檢討，因為個人言行領導方式跟管理、溝通方式，跟別人互動模式造成這樣悲痛事情，既讓同仁在工作上有心理負擔、不安、恐懼跟擔心，「我非常非常自責，也必須跟大家鄭重道歉」。
謝宜容說，她必須向輕生離開的同仁表達對不起，「我沒有即時發現、及給予協助，我非常對不起輕生離開的同仁」。第二個，她要鄭重跟家屬抱歉、對不起，她沒有保護好你們的孩子，一個活生生的孩子在北分署工作，「最後你們看到的是冷冰冰的遺體，對不起，我沒有保護好你們的孩子」。
她說，第三個，她要鄭重跟北分署曾經因為她的溝通模式、互動模式、情緒管理所造成的不安、擔心、害怕，她要鄭重道歉，另外她也要跟北分署還在工作的同仁表達對不起，「讓你們必須因我的事件，要在這樣氛圍之下執行這麼重的工作，我非常非常抱歉。最後我要跟社會大眾鄭重道歉，造成大家的困擾跟影響，我非常非常對不起」。
她也懇請社會大眾給予現在仍堅守北分署崗位的同仁給予最大支持，幫助同仁平撫悲痛。並強調自己將深切檢討、配合調查並承擔責任。「我再一次跟所有人致歉。對不起大家」。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言