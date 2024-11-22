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公務員之死 謝宜容哭著鞠躬道歉：非常自責、非常對不起他

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
謝宜容向社會大眾鞠躬道歉。圖／取自YouTube
謝宜容向社會大眾鞠躬道歉。圖／取自YouTube

勞動部勞發署北分署吳姓公務員之死，讓北分署長期籠罩職場霸凌曝光。勞動部調查報告雖指無法證明吳員有遭受霸凌，但各界仍向矛頭指向北分署長謝宜容，要求她出來面對。她今天透過6分50秒影片道歉，在影片前後都各一次鞠躬，人仍在國內。

謝宜容不時抿嘴、面露悲痛，她開場白哽咽，她表示，「我是北分署長謝宜容，今天要為北分署輕生同仁以及社會矚目案件，跟社會大眾致上十二萬分抱歉，非常對不起大家」。

謝宜容說，她這幾天一直沒有出現，是因為非常非常悲痛，也非常自責，也深切檢討，因為個人言行領導方式跟管理、溝通方式，跟別人互動模式造成這樣悲痛事情，既讓同仁在工作上有心理負擔、不安、恐懼跟擔心，「我非常非常自責，也必須跟大家鄭重道歉」。

謝宜容說，她必須向輕生離開的同仁表達對不起，「我沒有即時發現、及給予協助，我非常對不起輕生離開的同仁」。第二個，她要鄭重跟家屬抱歉、對不起，她沒有保護好你們的孩子，一個活生生的孩子在北分署工作，「最後你們看到的是冷冰冰的遺體，對不起，我沒有保護好你們的孩子」。

她說，第三個，她要鄭重跟北分署曾經因為她的溝通模式、互動模式、情緒管理所造成的不安、擔心、害怕，她要鄭重道歉，另外她也要跟北分署還在工作的同仁表達對不起，「讓你們必須因我的事件，要在這樣氛圍之下執行這麼重的工作，我非常非常抱歉。最後我要跟社會大眾鄭重道歉，造成大家的困擾跟影響，我非常非常對不起」。

她也懇請社會大眾給予現在仍堅守北分署崗位的同仁給予最大支持，幫助同仁平撫悲痛。並強調自己將深切檢討、配合調查並承擔責任。「我再一次跟所有人致歉。對不起大家」。

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謝宜容向社會大眾道歉。圖／取自YouTube
謝宜容向社會大眾道歉。圖／取自YouTube

勞動部 溝通方式 謝宜容

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