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公務員之死 教育部長寫信給同仁盼零霸凌：請一定要讓我知道

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部長鄭英耀昨天發信給教育部全體員工，他表示，若同仁在工作上需要更多協助或支持，「請一定要讓我知道。」本報資料照片
教育部長鄭英耀昨天發信給教育部全體員工，他表示，若同仁在工作上需要更多協助或支持，「請一定要讓我知道。」本報資料照片

勞動部日前傳出霸凌死亡案，教育部轄下的國立海洋科技博物館長陳素芬日前也遭爆料時常飆罵員工。教育部長鄭英耀昨日發信給教育部全體員工，他表示，若同仁在工作上需要更多協助或支持，「請一定要讓我知道。」打造零霸凌環境是共同追求的理想。

鄭英耀在信上表示，看到近日各部會間霸凌事件頻傳，心中滿是難過和不捨，尤其看到員工的熱忱因工作壓力消退，甚至出現自我價值懷疑，複雜的情緒也不斷湧上心頭。

鄭英耀表示，他自520上任以來，看到員工戰戰兢兢承擔各種挑戰、面對台灣教育和人才培育的熱情深受感動，「對我而言，每一位同仁都是不可或缺的夥伴。」希望營造健康、安心，並能讓員工有餘裕陪伴家人的工作環境。

鄭英耀也說，如果員工在工作上需要更多協助和支持，「請一定要讓我知道。」教育部是一個團隊，員工永遠不要孤身面對挑戰，且打造零霸凌的工作環境不應只是口號，而是共同追求的理想價值。

鄭英耀表示，「這封信，是我寫給每一個你的承諾。」也希望員工在教育部的每一天，都能感受到穩定、信任、安心。

公務員 教育部 鄭英耀 霸凌

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