指民進黨習慣蓋牌鬧出人命 民眾黨團：揭弊者保護法一定要過

勞動部霸凌案爭議，民眾黨立院黨團今上午開「民眾黨保護吹哨者 民進黨保護霸凌者」記者會，民眾黨團表示，本會期以來，民進黨處處阻擋改革、不給國會調查權，只想護航權貴貪腐，民眾黨立委不只持續揭弊，更要宣示「公益揭弊者保護法」本會期一定要過。

立委林憶君表示，勞動部霸凌事件引起全民怒火，非單一部門個案，連駐外代表處都淪陷；主管勞權的勞動部都發生勞權霸凌，何其諷刺，民進黨政府的霸凌案件可謂罄竹難書。民進黨過去阻擋國會改革法案，現在連揭弊者保護法都要擋，「還有吹哨者敢站出來嗎？勞動部的報告只讓人看到官官相護。」

立委張啓楷表示，被害公務員的母親昨受訪，淚訴兒子被政府霸凌，再也等不到兒子回家吃晚飯，該母親希望「政府不要再官官相護，還給她兒子清白」，過去8年一黨獨大，民進黨已太習慣「蓋牌」，現在勞動部鬧出人命，民進黨還想吃案，吃案不成就推給監察院，以為避避風頭就沒事，「台灣人這麼好欺負？」

張啓楷直言，兩周前就呼籲勞動部不要自己查自己、球員兼裁判；若是國會改革法案沒有被民進黨閹割，這個案子很快就會有真相。張痛批，民進黨已經變成保守退步的吃案政黨，要促進廉能政府，就要提供揭弊者必要保護。

民眾黨團總召黃國昌說，揭弊者保護法早在2017年前總統蔡英文時就承諾要通過，不僅是當時司改國是會議的結論，也是國際反貪腐公約指出要承擔的國家義務，但民進黨跳票2660天將承諾棄如敝屣、還把揭弊者汙名化，從本次事件，人民都看得出來，「民進黨想自己查自己，國會不准調查，吹哨者不准吹哨，不然就要清算，打算大事化小。

「揭弊者保護法已沒有再延宕的理由。」黃國昌拿出民眾黨民調中心民調的數據，指出目前台灣民眾對公益揭弊者保護法立法，不分黨派支持、年齡層、教育程度，支持立法的支持度幾乎都突破八成，民進黨支持者的支持度更高達八成三，民眾黨黨團向社會承諾，「這個會期一定要過！」

立委麥玉珍則說，勞動部基層公務員輕生，不是賴清德總統、卓榮泰院長一句道歉，講幾句好聽話、掉幾滴眼淚就沒事，公益揭弊者保護法務必要在這個會期通過，「我們絕對不怕民進黨的造謠與對小黨的霸凌。」

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