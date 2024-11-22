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公部門還有幾位謝宜容？賴清德要肅職場霸凌 只對一半

畫面曝！新北第二行政中心工地2吊塔掉落 1命危1輕傷1受困

影／賴清德再度為勞動部霸凌致歉 全面檢討反霸凌制度

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
賴清德總統南下主持海軍水星營區完工啟用典禮。記者劉學聖／攝影
賴清德總統南下主持海軍水星營區完工啟用典禮。記者劉學聖／攝影

勞動部公務員之死案話題不斷持續延燒，總統賴清德今天南下高雄左營主持「海軍水星營區完工啟用典禮」時特地安排受訪表示，政府會嚴查嚴辦，還給離世同仁和家屬一個公道，也會以此事件為戒，避免類似情況再發生，同時檢討各單位當前反霸凌機制是否周全，希望台灣社會建立有尊嚴、友善的工作環境。

賴清德表示，向受影響的同仁表達歉意，政府對這件事情的處置態度是嚴查嚴辦，還給離世同仁和家屬一個公道，並且向社會大眾交代，因此行政院已經採取斷然措施進行處罰，包括北分署長謝宜容2大過移送懲戒，署長蔡孟良一大過調離現職，全案移送法辦，勞動部長何佩珊已請辭獲准，他強調政府會以此事件為戒，避免類似情況再次發生，中央政府會帶頭，地方政府也同時進行，未來也會檢討法令不足處加以修改。

賴清德總統南下主持海軍水星營區完工啟用典禮。記者劉學聖／攝影
賴清德總統南下主持海軍水星營區完工啟用典禮。記者劉學聖／攝影
賴清德總統（右）與國防部長顧立雄（左）南下主持海軍水星營區完工啟用典禮。記者劉學聖／攝影
賴清德總統（右）與國防部長顧立雄（左）南下主持海軍水星營區完工啟用典禮。記者劉學聖／攝影

何佩珊 勞動部 賴清德 霸凌

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