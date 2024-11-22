影／賴清德再度為勞動部霸凌致歉 全面檢討反霸凌制度

勞動部勞動力發展署北分署公務員疑因遭長官霸凌而致離世，傳涉霸凌的北分署長謝宜容遭記2大過免職，勞發署長蔡孟良記1大過並調離主管職，副分署長與秘書室主任分別被記申誡2次、小過1次...

2024-11-22 11:55