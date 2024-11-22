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衛福部3司長涉職場霸凌？ 次長周志浩：若屬實定嚴懲

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部次長周志浩出席國健署健康及高齡友善城市頒獎典禮，會後受訪談衛福部近日霸凌爭議。記者李青縈／攝影
衛福部次長周志浩出席國健署健康及高齡友善城市頒獎典禮，會後受訪談衛福部近日霸凌爭議。記者李青縈／攝影

衛福部疾管署被爆出有土皇帝的疑似霸凌案件後，又傳出3名司長疑似也有霸凌情形，衛福部長邱泰源已經指示衛福部次長呂建德成立內部調查小組。衛福部次長周志浩說，相關疑似案件，衛福部很重視，如果查證屬實會依照規定給予嚴厲處分。

在勞動部公務員輕生後，相關公部門霸凌有如滾雪球般連環爆料，衛福部相關爆料疑涉及疾管署整備組、衛福部社政領域司長、衛福部時任心理健康司長、衛福部主任秘書暨社保司長。

周志浩今出席國健署113年台灣健康城市暨高齡友善城市頒獎典禮，談到衛福部近日疑似霸凌案件表示，衛福部對職場霸凌零容忍，衛福部長邱泰源已指示組織專案小組調查相關案件。如果調查後確實有霸凌狀況，會依照程序嚴厲處分；即使查無霸事實，也會針對申訴、調查處理等面向檢視並精進，希望有預防效果，未來若不幸發生時，可以讓相關人員得到公平對待。

呂建德昨天證實，外傳3位司長，已有2位舉發者及被舉發者皆為具名，另一人雖未具名，但專案小組會介入了解。媒體詢問目前相關案件是否沒有透過衛福部管道申訴？周志浩回應，還在調查，調查後會給大家清楚交代，按照規畫在一周內完成調查報告。

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疾管署 衛福部 霸凌

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