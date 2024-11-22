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林智群曝謝宜容有「1保障」：處分一定會廢掉 她可以不甩行政院

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
勞動部公務員之死案延燒，行政院今天證實勞動部長何佩珊請辭獲准。圖為昨天時代力量與抗議民眾到勞動部舉黑布。記者曾原信／攝影
勞動部公務員之死案延燒，行政院今天證實勞動部長何佩珊請辭獲准。圖為昨天時代力量與抗議民眾到勞動部舉黑布。記者曾原信／攝影

勞動部公務員之死案延燒，行政院今天證實勞動部長何佩珊請辭獲准，至於遭指涉嫌職場霸凌的前北分署長謝宜容至今仍未出面，眾怒難平。時常評論時事的律師林智群今天在臉書表示，為什麼謝宜容態度這麼強硬？「因為她是事務官／公務員啊」。

林智群表示，如果是政務官，一定是道歉下台，可是謝宜容是公務員，「要拔掉她的身份是很難的」。公務員只要不貪汙、不犯大錯，要降職、停職都很難，行政機關可以做出處分，公務員也可以提行政訴訟，要求廢棄原處分。

他說，勞動部第一份調查報告，分了幾個事件進行調查，結論看不出來可以記兩大過停職，現在因為民意，只好這樣處理，謝女接下來走行政訴訟，處分一定會被廢棄掉的。「謝女的底氣是這樣來的，她可以不甩勞動部、行政院，因為她有公務員身份保障」。

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公務員 勞動部 律師 林智群 謝宜容 霸凌

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