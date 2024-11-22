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影／多個公務機關出現職場霸凌 范雲：強化霸凌申訴、調查機制

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
民進黨立委范雲（左三）、林月琴（右三）、台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎（左二）、台灣勞工陣線 副秘書長楊書瑋（右一）、返觀台灣公共治理協會理事長何昀峯（右二）與全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙（左一），上午在立法院舉行「職場霸凌 #MeToo 公務員和勞工都需要保護改革職場霸凌處理機制」記者會，出席人員身著黑衣與胸前佩戴黃絲帶 ，也為遭霸凌而身亡的公務員默哀一分鐘，宣示接住職場霸凌被害人。記者黃義書／攝影
民進黨立委范雲（左三）、林月琴（右三）、台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎（左二）、台灣勞工陣線 副秘書長楊書瑋（右一）、返觀台灣公共治理協會理事長何昀峯（右二）與全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙（左一），上午在立法院舉行「職場霸凌 #MeToo 公務員和勞工都需要保護改革職場霸凌處理機制」記者會，出席人員身著黑衣與胸前佩戴黃絲帶 ，也為遭霸凌而身亡的公務員默哀一分鐘，宣示接住職場霸凌被害人。記者黃義書／攝影

民進黨立委范雲、林月琴、台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎、台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋、返觀台灣公共治理協會理事長何昀峯與全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙，上午在立法院舉行「職場霸凌 #MeToo 公務員和勞工都需要保護改革職場霸凌處理機制」記者會，出席人員身著黑衣與胸前佩戴黃絲帶 ，也為遭霸凌而身亡的公務員默哀一分鐘，宣示接住職場霸凌被害人。

范雲表示，勞動部霸凌事件後，多個公務機關出現陳情遭長官職場霸凌，包括基隆市海科館、台北市社會局，到中央衛福部都有相關事件。范雲強調職場霸凌其中必有權力關係，如果主管就是霸凌者，根本無法處理。在「員工職場霸凌處理SOP」中，訂定調查小組由機關指定人員組成，沒有強制要求外部專家參與，就可能出現官官相護的現象。對此范雲表示，必須立刻改革公務員及勞工職場霸凌申訴及調查機制。范雲呼籲行政院人事總處比照性別平等工作法等法規，強化公務員及勞工職場霸凌申訴、調查機制。

民進黨立委范雲（左三）、林月琴（右三）、台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎（左二）、台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋（右一）、返觀台灣公共治理協會理事長何昀峯（右二）與全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙（左一），上午在立法院舉行「職場霸凌 #MeToo 公務員和勞工都需要保護改革職場霸凌處理機制」記者會，出席人員身著黑衣與胸前佩戴黃絲帶 ，也為遭霸凌而身亡的公務員默哀一分鐘，宣示接住職場霸凌被害人。記者黃義書／攝影
民進黨立委范雲（左三）、林月琴（右三）、台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎（左二）、台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋（右一）、返觀台灣公共治理協會理事長何昀峯（右二）與全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙（左一），上午在立法院舉行「職場霸凌 #MeToo 公務員和勞工都需要保護改革職場霸凌處理機制」記者會，出席人員身著黑衣與胸前佩戴黃絲帶 ，也為遭霸凌而身亡的公務員默哀一分鐘，宣示接住職場霸凌被害人。記者黃義書／攝影

公務員 職場 范雲 霸凌

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