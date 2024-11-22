北市府公務員控訴被霸凌強迫加班 有申訴管道卻無解

勞動部職場霸凌案延燒，台北市社會局傳出疑似霸凌情況，台北市議員林亮君上午與兩名公務員當事人舉行記者會對外說明職場環境。

其中一名當事人表示，單位主管因為跨年活動設置專區一事強迫下屬加班，工時長達16小時。主管情緒起伏很大，會恐嚇下屬若不聽話會有「不利影響」、會被秋後算帳，讓當事人活在恐懼之中。當事人透過正常管道申訴但又碰壁，使用IRS內部系統尋求救濟也始終無法讓意見傳達到高層。

會後台北市社會局副局長林淑娥表示，在本月15日前確實沒有收到單位同仁受到霸凌的申訴案件。會盡快對事件進行調查並有相對應的作為。北市府人事處也指出，市府將持續強化職場霸凌防治措施及相關申訴機制，要求機關在受理申訴起7日內即應開始調查。