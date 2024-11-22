傳謝宜容曾贈許銘春名牌絲巾 林國成：超過2千元不正當

勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容涉霸凌勞動部同仁，被記兩大過後免職。同時傳出謝宜容曾贈勞動部前部長許銘春名牌絲巾。民眾黨立委林國成今日表示，下屬送給長官禮品適可而止，公務人員收了超過2千元的東西都是不正當。

勞動部同仁霸凌案持續延燒，勞動部長何佩珊已經請辭獲准。何佩珊原訂今日攜謝宜容現身，向社會大眾道歉，但目前謝失聯中。

林國成說，不管如何道歉，已經造成霸凌事實。以政治責任來講，何珮珊、謝宜容道歉太慢，發生這種事情，明明可以馬上處理，為何要延宕至今？代表政府已經麻痺。

林國成強調，勞工團體在乎的是政府作為跟態度，但事情發生至今，謝宜容卸責，何珮珊不關心，行政院長卓榮泰不了解，賴清德總統也不關心。此事不管何珮珊、謝宜容如何道歉也無法彌補，勞動部發生這種事是個大恥辱，亡羊補牢有必要，但是是真心的嗎？

關於謝宜容疑送許銘春名牌絲巾，林國成說，下屬送給長官禮品適可而止，如果是昂貴的東西就是有拍馬屁，據他了解，送昂貴的東西就是民進黨執政的陋習，但因看到的只有這些，是不是風氣就不予置評，這些都是不妥的。公務人員有一定規範，請客有一定的限制，下屬送給長官的東西也有一定的規範，公務人員收了超過2千元的東西都是不正當。

國民黨立委游顥說，謝宜容每遲一刻出面道歉，都等同在羞辱全國勞工朋友，到底是什麼可以讓何珮珊請辭，總統跟行政院長都道歉，謝宜容可以不道歉？過程中有各種故事跟糾結，送禮要申報，更何況必須要交代清楚，謝宜容討好高層的禮物是不是用單位預算買的。他也質疑，到底各公家機關還有多少謝宜容？