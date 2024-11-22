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傳謝宜容曾贈許銘春名牌絲巾 林國成：超過2千元不正當

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
傳出涉霸凌的勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容曾贈勞動部前部長許銘春名牌絲巾。民眾黨立委林國成今日表示，下屬送給長官禮品適可而止，公務人員收了超過2000元的東西都是不正當。記者屈彥辰／攝影
傳出涉霸凌的勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容曾贈勞動部前部長許銘春名牌絲巾。民眾黨立委林國成今日表示，下屬送給長官禮品適可而止，公務人員收了超過2000元的東西都是不正當。記者屈彥辰／攝影

勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容涉霸凌勞動部同仁，被記兩大過後免職。同時傳出謝宜容曾贈勞動部前部長許銘春名牌絲巾。民眾黨立委林國成今日表示，下屬送給長官禮品適可而止，公務人員收了超過2千元的東西都是不正當。

勞動部同仁霸凌案持續延燒，勞動部長何佩珊已經請辭獲准。何佩珊原訂今日攜謝宜容現身，向社會大眾道歉，但目前謝失聯中。

林國成說，不管如何道歉，已經造成霸凌事實。以政治責任來講，何珮珊、謝宜容道歉太慢，發生這種事情，明明可以馬上處理，為何要延宕至今？代表政府已經麻痺。

林國成強調，勞工團體在乎的是政府作為跟態度，但事情發生至今，謝宜容卸責，何珮珊不關心，行政院長卓榮泰不了解，賴清德總統也不關心。此事不管何珮珊、謝宜容如何道歉也無法彌補，勞動部發生這種事是個大恥辱，亡羊補牢有必要，但是是真心的嗎？

關於謝宜容疑送許銘春名牌絲巾，林國成說，下屬送給長官禮品適可而止，如果是昂貴的東西就是有拍馬屁，據他了解，送昂貴的東西就是民進黨執政的陋習，但因看到的只有這些，是不是風氣就不予置評，這些都是不妥的。公務人員有一定規範，請客有一定的限制，下屬送給長官的東西也有一定的規範，公務人員收了超過2千元的東西都是不正當。

國民黨立委游顥說，謝宜容每遲一刻出面道歉，都等同在羞辱全國勞工朋友，到底是什麼可以讓何珮珊請辭，總統跟行政院長都道歉，謝宜容可以不道歉？過程中有各種故事跟糾結，送禮要申報，更何況必須要交代清楚，謝宜容討好高層的禮物是不是用單位預算買的。他也質疑，到底各公家機關還有多少謝宜容？

勞動部 林國成 許銘春 謝宜容

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