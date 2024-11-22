何佩珊請辭獲准 黃國昌：調查不該受到任何影響

勞動部霸凌案爭議持續，勞動部長何佩珊請辭獲准。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，准辭並不意外，何佩珊在社福及衛環委員會承諾將重啟調查，並答應在二周內提出新的調查報告，不應隨何佩珊去職，受任何影響。

黃國昌表示，發生這樣的不幸，勞動部的調查報告卻荒腔走板，引發人民怒火，卓榮泰准辭並不意外；然而，何佩珊在社福及衛環委員會承諾將重啟調查，並答應在二周內提出新的調查報告，不該隨何佩珊的去職，受到任何影響。

黃國昌強調，相關行政責任及法律責任務必追究到底，還給社會真相，並給家屬一個最基本的交代。

民眾黨立委張啓楷今上午在記者會上也說，他們在這沉重呼籲，不是換部長，案子就擱置、丟在那邊，這社會需要公平，也呼籲勞發署長謝宜容不要再神隱，要出來講清楚。