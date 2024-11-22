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霸凌案延燒…北市社會局公務員泣訴遭霸凌 透過irs系統救濟被擋掉

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
議員林亮君記者會，指北市社會局公務員遭霸凌，透過irs系統救濟被擋掉。記者楊正海/攝影
議員林亮君記者會，指北市社會局公務員遭霸凌，透過irs系統救濟被擋掉。記者楊正海/攝影

勞動部職場霸凌案延燒，北市社會局昨遭爆有嚴重霸凌，某股長官因工作壓力大，會大聲咆哮、怒罵同仁，單位主管知情卻放任不處理。2名基層公務員上午在議員林亮君陪同出面，其中1人激動哭訴被長官動輒摔公文、大聲咆哮，想透過irs系統救濟又被局內擋掉，現在每天偏頭痛、飛蚊症，快要崩壞。

出面陳訴的社會局科員說，3年前剛到職後就很害怕科內的狀況，有嚴重分工不均，導致主管有些不適當的言行，也有公務員考上不到3個月就離職。

另一名科員說，他被威脅恐嚇，動不動摔公文「說你去抗議啊」要怎麼抗議？這是府方政策不知道嗎？他還說長官強迫跨年設置專區超時加班16小時，也不顧會有安全疑慮。

該科員接著哭訴，長官情緒起伏很大，平常都會恐嚇他們，但他必須要站出來，霸凌就是一種暴力，是要被制止的事情，要求職場環境友善不是特權，要的只是生而為人的尊重，要長官停止威脅跟恐嚇。

他說，因為看到勞動部同仁之死，覺得很傷心，不能再忍下去了，希望潛在霸凌受害者「你們不是孤單的」不是一個棋子，不是長官的工具，希望可以好好活下去。

他也說被指責後，會讓自己沒有自信心，覺得做得不夠好，會害到別人、自己是很糟糕、很愚笨的現象。

另外，irs系統救濟管道，實際上沒有辦法落實府方所承諾制度上的申訴管道，府方明明規範申訴可以選擇要給研考會，或是自己的局處，但想做救濟管道時，竟然沒有辦法選府級選項，沒辦法把聲音發出去，府級長官也都不知道。

林亮君指出，今天2當事人出來，最重要是希望公家機關職場環境能被改善，所有主管領導方式，可以看出官僚主義是由上而下的，每個人都被影響，導致基層公務員被欺壓導致聲音出不來。當事人提到科內的狀況，希望提出後能被市府重視處理，讓公務團隊整體改善，讓每個到市府機關服務的公務員。

社會局副局長林淑娥表示，社會局在確認當事人投訴後就聯絡到人，約好訪談時間。至於是否還有接受到其他人投訴？她說，11月15日接到之後，目前還有另一個人投訴。

林淑娥指出，此案會通盤了解，並包括通報機制，目前都是透過府方irs陳情，系統未來有改進方式，如果基層覺得只有向單一局處反映，會向府方溝通，改進系統。

議員林亮君記者會，指北市社會局公務員遭霸凌，透過irs系統救濟被擋掉。圖/議員林亮君提供。
議員林亮君記者會，指北市社會局公務員遭霸凌，透過irs系統救濟被擋掉。圖/議員林亮君提供。
北市社會局公務員泣訴遭霸凌，透過irs系統救濟被擋掉。記者楊正海/攝影
北市社會局公務員泣訴遭霸凌，透過irs系統救濟被擋掉。記者楊正海/攝影

公務員 北市 霸凌

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