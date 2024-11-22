公務員組工會？銓敘部政次：強化公務員協會修法已送出

勞動部公務員之死案持續延燒，開放公務人員組織工會的聲浪再起。銓敘部政務次長張秋元受訪表示，現有「公務員協會法」可適用，考試院已會同行政院於7月12日將公務員協會法的修正草案送至立法院，強化公務員協會功能。

勞動部基層同仁霸凌案引爆眾怒，全教總昨日舉行記者會，要求針對事件重新調查，要求開放公務員組織工會。今日中華民國全國總工會也舉行記者會，呼籲開放公務員組織工會。

張秋元表示，公務員組工會一事，相關機關跟相關團體都做過討論。考試院、銓敘部的立場是，雖要照顧公務員的權益，但也要照顧人民的公共利益、生命財產，高強度的警察、消防等都與人民的生命財產安全有很大關聯，考試院一直以來的主張是要把這些因素併同考量。

張秋元說，以完整的勞動三權為例，大家較有顧慮的是罷工權，譬如說公務員為了加班費等進行罷工，若剛好有重大事情發生，人民損害恐無法回復，這有比例原則的問題。

張秋元說明，以公務員的結社來說，其他國家未必全部都有工會，可能用另外的組織的形式，處理公務員結社權這部分。以我國來說，適用「公務員協會法」，過去大家認為此法強度不夠，今年5月15日立法院衛環委員會也曾做過討論，當時做成決議，希望考試院、行政院能在兩個月內，送出公務員協會法修正草案，強化警消的協商權、團結權，讓對於一般人民的公共利益之疑慮、公務員的照顧之間，兩者取得平衡。

張秋元表示，已按該決議，考試院會同行政院於7月12日將公務員協會法的修正草案，送至立法院。主要是希望強化（公務員）團結權，增加協會類別，除一般協會外，還有「特種協會」，比如警察、消防可以組特別的協會，在縣市也可以有分會，同時將組成門檻降低。例如，本來協會組成門檻是800人，部會的協會和特種協會為300人，三級機關例如消防署則降到150人，或是員工數的五分之一即可，較容易組成協會也較多元。

張秋元進一步說明，另外也擴大協商權範圍，至於落實部分，協會跟機關協商完後，雙方要簽署協商結果並按此執行，出現爭議可以調解，調解不成還可以送爭議處理。在爭議處理的部分，降低機關代表席次，像主管機關銓敘部有一個名額，其他都是屬於專業外部委員。以後爭議處理的信譽就會提升，更落實協商結果。

張秋元強調，也有些課責機制，不能因為協會提出協商，就給予不利處分，如果機關給予不利處分，銓敘部會要求其上級機關或相關機關依法懲處，民選首長的話還要罰款。綜上，都是在強化公務員協會功能。