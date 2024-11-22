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他批政院免職處置「蠢爆」 預言謝宜容可靠一招復職、領終身俸退休

聯合新聞網／ 綜合報導
勞動力發展署北分署前署長謝宜容。圖／取自勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署官網
勞動力發展署北分署前署長謝宜容。圖／取自勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署官網

勞動部勞動力發展署北分署公務員疑因遭長官霸凌致離世，傳涉霸凌的北分署長謝宜容遭記2大過免職，勞發署長蔡孟良記1大過並調離主管職，副分署長與秘書室主任分別被記申誡2次、小過1次。對此，前議員王浩宇認為這樣的處置非常不妥當，直言謝宜容最終不但可能復職，政府還要賠償這段時間的薪水，讓她領終身俸退休。

前桃園市議員王浩宇在臉書發文，指出「行政院的處理蠢爆了」，他表示為了平息民怨，在沒有完備判決、證據資料的狀況下，直接將謝免職開除，絕對留下行政訴訟的空間，「幾個月一年後對方復職，政府還要賠償這段時間的薪水，到時候一定惹出新的一個政治風暴」。他坦言有無霸凌應交由司法判定，最好的做法是停職調查，等判決出來再開除比較妥當。

王浩宇提到，謝宜容找的律師是勞工專業，之後勢必會打復職的行政訴訟，而勞動部目前停職的原因，並不符合公務員可以兩大過免職的任何一個項目，說程序並不完備，「但是公務員工作保障標準很高，之後當大家都忘記這件事，這位長官就會低調的、悄悄的回到公家機關，這段時間不用上班的薪水補領回來，繼續安穩的幹到退休、領終身俸」，他也大酸勞動部「你們真棒」。

貼文一出，網友紛紛留言「公務員不能隨便開除」、「降職跟停職處分，送監察院彈劾才是正途」、「行政院程序不對，但不這樣的話不足以平息眾怒」、「其實只要修法強制機關不准擋商調，讓適應不良的人也可以找地方去，不是讓機關跟公務員在互相折磨，而且也可以從流動率去檢討到底是業務還是管理有問題」、「謝分署長一定都會打行政訴訟，先免職送檢調調查止血也好，不然民怨沸騰」。

勞動部 王浩宇 謝宜容 霸凌

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