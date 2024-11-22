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政院批准何佩珊請辭 李彥秀：卓榮泰應親自負責調查

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
勞動部公務員之死案延燒，行政院今批准勞動部長何佩珊請辭，部長一職暫由勞動部次長陳明仁代理。國民黨立委李彥秀表示，只能說是「遲來的負責」，但是距離「遲來的正義」還有很遙遠的距離，調查位階應由卓揆親自負責，才能宣示政府反罷免的決心。圖／聯合報系資料照片
勞動部公務員之死案延燒，行政院今批准勞動部長何佩珊請辭，部長一職暫由勞動部次長陳明仁代理。國民黨立委李彥秀表示，只能說是「遲來的負責」，但是距離「遲來的正義」還有很遙遠的距離，調查位階應由卓揆親自負責，才能宣示政府反罷免的決心。圖／聯合報系資料照片

勞動部公務員之死案延燒，行政院今批准勞動部長何佩珊請辭。國民黨立委李彥秀表示，只能說是「遲來的負責」，但是距離「遲來的正義」還有很遙遠的距離，調查位階應由卓揆親自負責，才能宣示政府反罷免的決心。

李彥秀表示，行政院批准何佩珊的辭呈，只能說是「遲來的負責」，但是距離「遲來的正義」還有很遙遠的距離，何佩珊在前天就已經口頭提出辭呈，行政院長卓榮泰昨天還要何佩珊釐清責任，再談辭職，顯然又是嚴重的政治誤判，不僅在野黨及輿論痛批，連民進黨內部都炸鍋，今天才草草用新聞稿批准辭呈。

李彥秀指出，加害者謝宜容至今神隱，說好的道歉沒有現身，留下唾面自乾的勞動部，她呼籲霸凌事件已經成為me too政治風暴，調查位階應該提升至行政院層級，由卓榮泰親自負責，並且擴大社會公正人士，才能真正宣示政府「反霸凌」的決心。

何佩珊 卓榮泰 李彥秀 行政院

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