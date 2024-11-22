勞團、藍委促公務員組工會 修法保障勞工下班「離線權」

勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容涉霸凌勞動部同仁，被記兩大過後免職。中華民國全國總工會今日舉行記者會，主張開放公務員組織工會、建立「公務人員彈性商調制度」、修法勞基法以納入保障勞工下班後的「離線權」，並設立申訴專線，供受職場霸凌者申訴。

主管勞工權益的勞動部內發生霸凌案，震驚社會各界，也引起朝野批評。

中華民國全國總工會今日舉行記者會，秘書長温宗諭說，事情發生後，工會內部會員反映有個朋友的小孩在北分署擔任科長，因為受不了而辭職，年輕人高考擔任公職，最後寧可放棄，可見事情嚴重。

溫宗諭提出訴求，呼籲政府開放公務人員籌組工會，讓公務人員擁有勞工三權。歐美先進國家公務員可以成立工會，不用擔心因為罷工而影響政府工作。有工會存在，可作為溝通平台。應建立公務人員彈性商調制度，必須要核實考核制度，不再採取考績甲等比例不能超過75%，並「新增員工可以考核主管」，留住人才讓政府效能提升。

溫宗諭也提出，勞基法須修法，新增勞工離線權，現在常用通訊軟體，工作跟生活界線模糊，雇主透過通訊軟體將工作延伸到勞工下班生活，將造成風險。另外，為了讓更多公務機關受到霸凌的公務員發聲，設立申訴專線，申訴管道不能交由政府來做。

國民黨立委游顥說，支持公務員重組工會，在歐美，公務員組工會是行之有年，台灣則是備受打擊甚至排斥。依照現行工會法第11條，籌組工會人數是30人，許多國家已下修到10人，大陸是25人，香港是7人，台灣公司平均員工是9.79人，現行規定早已不合時宜。

游顥也說，離線權在法國、比利時等許多國家已納入勞工法治體系，公家體系也應該享有離線權。他也批評考績甲等比例不能超過75%早就不合時宜，因這次事件，必須在法治有所突破。

國民黨立委陳菁徽說，目前針對公務人員保護法，對於精神損傷沒有直接定義，所以此次勞動部調查報告無法明確定義何謂管理不當、何謂霸凌，希望法條定義能充分規範，並訂出罰則。

民眾黨立委林國成表示，這些訴求、修法刻不容緩，需要修法的、需要爭取的，在場3位委員會團結一致。