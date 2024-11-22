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謝宜容2聲明回應公務員之死 李宇翔批：毫無悔意、假道歉霸凌全台

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議員李宇翔。本報資料照
新北市議員李宇翔。本報資料照

勞發署吳姓公務員生前疑遭職場霸凌，引發熱論。新北市議員李宇翔指出，前北分署署長謝宜容昨晚發了2則聲明，看似向大家道歉，根本是「假道歉、霸凌全台」，所謂的道歉文沒向輕生同仁道歉，甚至意圖切割撇清責任，顯示毫無悔意，不把人命當命，令人髮指。

李宇翔批評，謝宜容霸凌一個北分署不夠，竟還想霸凌全台人民。細究這篇律師聲明，發現謝宜容及其律師竟敢大喇喇撒謊欺壓人民。

李宇翔表示，前政務次長王安邦接受他的陳情後，於今年2月20日約談謝宜容，謝因不滿被約談，隔日2月21日透過北分署人事室發函要求不可將北分署事務對外張揚，若查獲將法辦告密者一事。

而在謝宜容律師發出的聲明第11點中，謝宜容與律師辯稱是針對「羅東就業中心約用人員考試評分表，尚未簽陳至北分署即遭外流」一案所為。但查了一下行政院事求人即可了解，羅東就業中心約用人員徵才時間為今年5月28日至6月4日，難道謝宜容真會通靈，今年2月21日就預知並發文遏止？

「說一個謊就要再說千萬個謊。」李宇翔再批，謝宜容的律師聲明漏洞百出，她們的目的就是想威脅台灣人民不能再談論有關她的惡形惡狀。現在事情到這個地步，覺得大家還會怕嗎？

另外，李宇翔也透過臉書表達家屬立場，家屬表示「請媒體朋友們體諒祂年邁父母白髮人送黑髮人的悲痛和辛酸，不要來打擾他們」，李宇翔表示，拜託媒體朋友們給老人家們一個空間，尊重家屬選擇，不要讓家屬在悲痛的情緒下，還要處理和媒體的溝通。

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勞動部勞動力發展署公務員輕生案越滾越大，身為勞動部調查小組成員之一的勞發署副署長黃齡玉強調，調查證據是有多少寫多少，而且報告的結論確實點出謝宜容有職場霸凌且「情節重大」。本報資料照
勞動部勞動力發展署公務員輕生案越滾越大，身為勞動部調查小組成員之一的勞發署副署長黃齡玉強調，調查證據是有多少寫多少，而且報告的結論確實點出謝宜容有職場霸凌且「情節重大」。本報資料照

公務員 李宇翔 謝宜容 霸凌

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