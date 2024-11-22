公務員之死 賴清德致歉「還給離世同仁公道」檢討政院反霸凌機制

勞動部公務員之死案持續延燒，勞動部何佩珊部長已請辭獲准，總統賴清德今出席主持「海軍水星營區完工啟用典禮」時受訪表示，政府會嚴查嚴辦，還給離世同仁和家屬一個公道，也會以此事件為戒，避免類似情況再發生，同時檢討各單位當前反霸凌機制是否周全「我們要在台灣社會建立有尊嚴、友善的工作環境」。

賴清德表示，向受影響的同仁表達歉意，政府對這件事情的處置態度是嚴查嚴辦，還給離世同仁和家屬一個公道，並且向社會大眾交代，因此行政院已經採取斷然措施進行處罰，包括北分署長謝宜容2大過移送懲戒，署長蔡孟良一大過調離現職，全案移送法辦，勞動部長何佩珊已請辭獲准，他強調政府會以此事件為戒，避免類似情況再次發生。

賴清德說，中央政府要以身作則、積極檢討，目前在各部會的案件應迅速查辦，不容不幸事件再度發生，同時行政院也要檢討各單位當前反霸凌機制是否周全、有無落實，「我們要在台灣社會建立有尊嚴、友善的工作環境，因為霸凌和不法侵權是公司單位要面對的嚴肅事情！」中央政府會帶頭，地方政府也同時進行，未來也會檢討法令不足處加以修改。