快訊

12強Live／2局上中華隊又敲2安還是無功而返 仍0：0平手

不只必勝客！ 台灣「達美樂」也漲價了 5款披薩「最多貴30元」

Google不想玩了？傳新品開發喊卡 二度退出平板電腦市場

聽新聞
0:00 / 0:00

公務員之死 賴清德致歉「還給離世同仁公道」檢討政院反霸凌機制

聯合報／ 記者石秀華宋原彰／高雄即時報導
賴清德表示還給離世同仁和家屬一個公道，也會以此事件為戒，避免類似情況再發生，同時檢討各單位當前反霸凌機制是否周全。記者劉學聖／攝影
賴清德表示還給離世同仁和家屬一個公道，也會以此事件為戒，避免類似情況再發生，同時檢討各單位當前反霸凌機制是否周全。記者劉學聖／攝影

勞動部公務員之死案持續延燒，勞動部何佩珊部長已請辭獲准，總統賴清德今出席主持「海軍水星營區完工啟用典禮」時受訪表示，政府會嚴查嚴辦，還給離世同仁和家屬一個公道，也會以此事件為戒，避免類似情況再發生，同時檢討各單位當前反霸凌機制是否周全「我們要在台灣社會建立有尊嚴、友善的工作環境」。

賴清德表示，向受影響的同仁表達歉意，政府對這件事情的處置態度是嚴查嚴辦，還給離世同仁和家屬一個公道，並且向社會大眾交代，因此行政院已經採取斷然措施進行處罰，包括北分署長謝宜容2大過移送懲戒，署長蔡孟良一大過調離現職，全案移送法辦，勞動部長何佩珊已請辭獲准，他強調政府會以此事件為戒，避免類似情況再次發生。

賴清德說，中央政府要以身作則、積極檢討，目前在各部會的案件應迅速查辦，不容不幸事件再度發生，同時行政院也要檢討各單位當前反霸凌機制是否周全、有無落實，「我們要在台灣社會建立有尊嚴、友善的工作環境，因為霸凌和不法侵權是公司單位要面對的嚴肅事情！」中央政府會帶頭，地方政府也同時進行，未來也會檢討法令不足處加以修改。

公務員 勞動部 行政院 賴清德 霸凌

延伸閱讀

勞動部長何佩珊請辭獲准 次長陳明仁暫代職務

總統出訪友邦過境夏威夷 賴士葆：代表美對賴清德有疑慮

影／賴清德總統：台灣堅守民主、自由與人權的核心價值

【重磅快評】何佩珊批文官邪惡 流露民進黨對文官的厭惡

相關新聞

霸凌案延燒…北市社會局公務員泣訴遭霸凌 透過irs系統救濟被擋掉

勞動部職場霸凌案延燒，北市社會局昨遭爆有嚴重霸凌，某股長官因工作壓力大，會大聲咆哮、怒罵同仁，單位主管知情卻放任不處理。...

公務員之死 賴清德致歉「還給離世同仁公道」檢討政院反霸凌機制

勞動部公務員之死案持續延燒，勞動部何佩珊部長已請辭獲准，總統賴清德今出席主持「海軍水星營區完工啟用典禮」時受訪表示，政府...

勞動部長何佩珊請辭獲准 次長陳明仁暫代職務

勞動部公務員之死案持續延燒，行政院稍早發出新聞稿表示，勞動部何佩珊部長請辭獲准，部長一職暫由勞動部次長陳明仁代理。

傳謝宜容曾贈許銘春名牌絲巾 林國成：超過2千元不正當

勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容涉霸凌勞動部同仁，被記兩大過後免職。同時傳出謝宜容曾贈勞動部前部長許銘春名牌絲巾。民眾黨...

何佩珊請辭獲准 黃國昌：調查不該受到任何影響

勞動部霸凌案爭議持續，勞動部長何佩珊請辭獲准。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，准辭並不意外，何佩珊在社福及衛環委員會...

公務員組工會？銓敘部政次：強化公務員協會修法已送出

勞動部公務員之死案持續延燒，開放公務人員組織工會的聲浪再起。銓敘部政務次長張秋元受訪表示，現有「公務員協會法」可適用，考...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。