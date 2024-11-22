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公部門頻傳霸凌 教長鄭英耀發信：營造有餘裕工作環境

中央社／ 台北22日電
公部門疑似職場霸凌爭議頻傳，教育部長鄭英耀發信給教育部員工，承諾營造一個讓大家有餘裕陪伴家人與朋友的環境。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
公部門疑似職場霸凌爭議頻傳，教育部長鄭英耀發信給教育部員工，承諾營造一個讓大家有餘裕陪伴家人與朋友的環境。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

公部門疑似職場霸凌爭議頻傳，教育部鄭英耀發信給教育部員工，承諾營造一個讓大家有餘裕陪伴家人與朋友的環境，「如果你在工作中需要更多的協助和支持，請一定要讓我知道。」

勞動部公務員輕生案引發社會關注，後續各部會陸續爆出疑似職場霸凌事件，教育部轄下的國立海洋科技博物館長陳素芬也被爆料經常用高分貝音量飆罵部屬，教育部已遴聘心理學、法學及社會心理專業的外部專家組成調查小組釐清爭議。

鄭英耀21日發信給教育部所有員工，表達對職場霸凌事件的難過與不捨，尤其看到員工的熱忱因工作壓力消退，甚至出現對自我價值的懷疑，複雜情緒更是不斷湧上心頭。

他在信中提到，每一名員工都是不可或缺的夥伴，營造一個健康、安心，並能有餘裕陪伴家人與朋友的工作環境，是他所在乎和想共勉的承諾。

「不要忘了，我們是一個團隊，而你永遠不需要單獨面對挑戰。」鄭英耀指出，打造零霸凌的工作環境，不應該是一句口號，而是共同追求的核心價值。

他指出，這封信是他對每一名員工的承諾，希望大家在教育部的每一天，都能感受到穩定、信任與安心，並擁有一個讓熱情得以持續綻放的工作環境。

鄭英耀於今年5月上任時，首次主持部務會報就贈送每一名與會者1個瓷杯、3顆巧克力，寓意與樂拔苦的「慈悲」精神，並期勉「以巧思克服力量」。

公務員 教育部 鄭英耀 霸凌

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