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勞動部長何佩珊請辭獲准 次長陳明仁暫代職務

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院稍早發出新聞稿表示，勞動部何佩珊（左）部長請辭獲准，部長一職暫由勞動部次長陳明仁代理。圖／聯合報系資料照片
行政院稍早發出新聞稿表示，勞動部何佩珊（左）部長請辭獲准，部長一職暫由勞動部次長陳明仁代理。圖／聯合報系資料照片

勞動部公務員之死案持續延燒，行政院稍早發出新聞稿表示，勞動部何佩珊部長請辭獲准，部長一職暫由勞動部次長陳明仁代理。

何佩珊部長請辭一事，行政院發言人李慧芝今日表示，目前勞動部考績會已經依法定程序做出決定，昨天下午何佩珊也當面向卓院長提出辭呈，卓院長也已准辭，並指定由陳明仁常務次長暫時代理執行業務，政院接下來會儘速尋覓勞動部長適合人選。

李慧芝表示，卓榮泰院長再次對11月初於勞動部發生的憾事表達痛心與遺憾，日前已指示各部會在一週內就目前接獲的申訴案件完成調查，並將調查結果提報行政院掌握進度狀況；此外，卓院長也請各部會就既有的「員工職場霸凌處理標準作業流程」重新檢視並提出精進方案，強化外部調查參與機制、保障當事人權益。

李慧芝強調，公務同仁是政府團隊前進的重要齒輪，我們有責任保護同仁遠離職場霸凌，為保護公務機關職場內受到霸凌的當事人，行政院將比照過往機制，在行政院人事行政總處成立具名申訴受理的機制，並由行政院龔明鑫秘書長督導，讓申訴屢次遭拒、或認為需受到特別保護的職工，能夠有暢通且多元的申訴管道，不再漏接受到職場霸凌的工作同仁。

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