公務員之死…母認屍哭喊「你給我起來」 家屬：也想知道發生什麼事

勞發署吳姓公務員生前疑遭職場霸凌，輿論沸騰。他的同事在Threads社群平台轉知家屬給媒體的公開信，「也希望給家屬和北分署的同仁平靜的生活」。

吳姓公務員的家屬表示，「非常感謝各界對此事的關心。我們對祂的離去萬分哀慟、震驚，也想知道祂在工作上到底發生了什麼事、受到什麼巨大壓力，讓祂忍心拋下摯愛的家人們。此事現已移送檢調調查，我們不便對外發言。特別請媒體朋友們體諒祂年邁父母白髮人送黑髮人的悲痛和辛酸，不要來打擾他們，讓他們在每天心如刀割之外，還要承受各種驚嚇，這不也是一種欺凌嗎？他們現在只有無止盡的眼淚，拜託媒體朋友行行好，感謝」。

該名網友表示，家屬希望不要公開姓名，及訃聞等資訊，「他們家人都是很善良的人，不希望被打擾到，就當做幫助祂最後一次忙，好嗎？」

吳姓公務員4日被發現陳屍辦公室，另一名同事發文表示，那天早上，死者的媽媽衝到醫院，撕心裂肺地對著孩子不斷叫喊「你給我起來」，好幾次快要昏厥，靠著往嘴裡滴白花油，才讓自己勉強支撐下去。「現在好不容易止住的眼淚，家人們實在不忍看到媽媽再傷心潰堤，相信祂也ㄧ樣」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980