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勞動部公務員之死骨牌效應？北巿議員曝手上有2件長官霸凌案

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員陳怡君。圖/取自陳怡君臉書
台北市議員陳怡君。圖/取自陳怡君臉書

勞動部吳姓公務員疑遭職場霸凌死亡案，引爆國人怒火。台北市議員陳怡君今表示，她手上有2件北市府長官霸凌及MeToo事件正在處理中，寫新聞稿時又接獲1件市府霸凌投訴，勞動部公務員之死引發骨牌效應，請蔣萬安市長正視公務員辦公狀況。

陳怡君表示，在「112年度台北市政府員工滿意度調查報告」中，早就已經揭露市府公務人員被霸凌的狀況，她除了列舉公務人員辦公面臨到的困境，在機關首長領導管理的部分，陳怡君發現到有霸凌的狀況，填寫問卷的公務人員表示機關首長太情緒化「叫同仁的口氣像在叫狗一樣」，還有「拿筆桿戳同仁的頭」，被霸凌的對象就連「中階主管」也中槍。

她說，更糟糕的是，主管沒有同理心，官威大壓死人，出口成章大力甩掛電話，多次在公開場合使用不適當態度字眼貶低下屬。而在勞動的部分疑似也有違法的狀況，公務人員限制加班上限80小時及一天最多只能上班16小時，明明在上班卻不能申報出勤，因此淪為常常做義工之狀況相當嚴重，不勝枚舉。

陳怡君說，蔣萬安在選前表示當選後第一個要拜訪清潔隊，但市長上任已近二年，卻沒有發現該份調查報告中，清潔隊表示上班待命區9個成年人只有一個貨櫃屋可用，掃地人員也表示休息時間沒有足夠的椅子可以坐，環境相當克難。

陳怡君表示，許多公務人員對於霸凌調查不具信心，認為最後還是官官相護，所以選擇向民代投訴，市府若有決心要杜絕職場霸凌，在調查的成員上應避免該單位長官為調查人員，應以辦公室投訴人員提供的資訊為主，傾聽被霸凌者的心聲，幫助協調調整工作，協助被霸凌者及霸凌者至諮商中心接受諮詢。

陳怡君說，這份112年台北市政府員工滿意度調查報告中除了有被霸凌者的資訊外，有公務人員亦向她表示，每年都做這份報告，每年都沒有改善被霸凌及行政效率低落的陋習，該份調查報告市府真的有心在傾聽公務人員的心聲嗎？做了也是白做。

公務員 北市府 超時加班 霸凌

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