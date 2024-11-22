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職場霸凌數不完！主秘腳抬司機耳邊指揮開車 媒體人嘆：把人當人很難？

聯合新聞網／ 綜合報導
勞動部公務員之死案引爆全民怒火。 記者曾原信／攝影
勞動部公務員之死案引爆全民怒火。 記者曾原信／攝影

勞動部公務員之死案持續延燒，媒體人范立達發文分享數起關於「職場霸凌」的事件，其中提到一位主任秘書在搭車途中，把腳直接架在司機椅背的兩側「指揮」開車，諸如此類的離譜事件數不勝數，讓他不禁感嘆：「那些作威作福的主管們，把別人當人，有這麼難嗎？」

媒體人范立達在臉書發文，表示他進入職場36年，親身經歷許多職場霸凌事件，其中他剛出道時，在一家報社服務，同組的同事發了一篇稿，同事覺得很有趣，但組長卻勃然大怒，直接在辦公室裡大罵：「這是什麼稿子？」並直接將稿子丟進垃圾桶，同事雖然抗議交涉，但組長的「官階」更高，只能無奈服從。

此外，范立達也分享公部門的霸凌事件。某個人稱「黃金單身漢」的主任秘書，在搭車途中故意坐在司機正後方，脫掉鞋子，雙腳架在司機椅背兩側，腳掌貼在司機左右耳位置，也不跟司機說要去哪，要左轉時就用左腳掌碰司機左耳；要右轉時，就用右腳掌碰一碰司機的右耳。

直到有一次，司機終於忍無可忍了，行經某處平交道時，車子才剛到軌道上，司機突然踩下煞車，不肯再走，同時按下中控鎖，把四個車門都鎖死，接著扭頭跟他說：「我今天跟你同歸於盡！」此時主秘才發現做得太過火了，拚命跟他道歉。

范立達表示，以上的事件都不是特例，手握權力的人，總覺得能夠操控他人生死，別人也不敢反抗，所以就敢為所欲為，這就是「有權必濫」。任何機關單位在處理霸凌申訴案件時，往往又要考慮到領導統御上的分寸問題，而主事者也會擔心申訴成功不能再嚴格管理部屬，調查結果往往都是「無直接關係」，或是「目的良善」，對被害人來說無疑是「二度傷害」。

范立達感嘆，在職場中，我們都是穿著戲服的人，每個人忠實的扮演著他的角色。下了班，脫了戲服，誰又管得到誰？哪有誰比誰大？那些作威作福的主管們該想想，到你把戲服脫了，又有誰理你呢？並在最後強調：「同樣是為五斗米折腰，把別人當人，有這麼難嗎？」。

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職場 霸凌

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