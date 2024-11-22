留2封遺書…勞部公務員訴壓力大 母現身哭求政府「不要官官相護」

勞動部發展署公務員死亡案，勞動部調查報告與疑涉霸凌的北分署長謝宜容12點卸責聲明，引爆輿論怒火。死者吳姓公務員的媽媽昨晚（21日）向媒體表示，曾叫他辭職別幹了，沒想到最後等不到兒子回家，希望政府不要官官相護，還兒子清白。

勞動部發展署4日發生公務員輕生案，傳與北分署長謝宜容涉職場霸凌有關，然而勞動部調查報告指出謝宜容管理嚴厲但目的良善，吳姓公務員之死歸因工作量、壓力過大，引爆全民怒火，賴清德總統、行政院長卓榮泰先後公開道歉、勞動部長何佩珊請辭。

據《壹電視》21日報導，吳姓公務員母親受訪時情緒激動、搥地哭喊「太過分了、政府怎麼會這樣做」，表示家中5個孩子她從來都捨不得打罵，吳姓公務員排行老二，從小就個性善良每天笑咪咪的，「我叫他不要做了，我們家又不是沒飯吃，給人家這樣虐待」。

吳媽媽悲痛描述，她每天都會等兒子下班一起吃飯，事發那天沒等到兒子回來，如今兒子犧牲，「跟政府沒什麼好說的，只求不要官官相護，還給兒子一個清白」。

勞動部調查發現吳姓公務員長期早到晚退，調閱事發前出入機關影像，發現10月22日至11月1日之間，他多為清晨5點多到班，晚上7、8點下班，超時工作12至15小時。

《三立新聞網》21日也曝光吳姓公務員當時留在辦公桌上的2張遺書，其中1張疑似交給家人的「以信封裝好」，另一張則表示自己壓力很大，感謝同仁照顧，內容為電腦打字，未提到遭受霸凌，警方目前以「證物性質」保存。

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