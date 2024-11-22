公務員之死 同事：託夢曝做4人工作…書信感謝滿滿的愛

勞動部勞發署吳姓公務員生前疑似遭職場霸凌，他的同事紛紛在Threads開設帳號，為他抱不平。其中有一名網友表示，15日上班時聽聞死者曾跟共同的好友託夢，他向對方求證，死者只說一句「做3、4人的工作」，聽了很難過。在奇葩長官底下，他曾經做2人的工作、都快崩潰了，吳姓同事做更多，還是AI計畫。「朋友說台灣目前這塊還沒成熟，至少還要10年」。

該名網友表示，聽說吳姓死者是新莊高中第一名畢業，中央大學碩士高材生。人很好，還會陪好朋友加班，幫忙買早餐。可惜好朋友離開，少了可以傾吐對象，「他這麼優秀應該離開這，而不是折在這」。

對於長官說吳姓同事走的安詳，該名網友表示，4號電梯他都聽到2件靈異事件，「白天有，晚上更有，保全看監視器，4號電梯就一直在1樓跟4樓來來去去！」有聽說做法事，「出完殯再做、有效嗎？」

該名網友表示，有前同事幫吳姓死者私下拜託別人接引回西方，留下的書信「說謝謝北分署（同事）給他滿滿的愛，也因此換來同事能幫他做些事」。

他說，長官不是不能管教下屬，只是不能執法不當，希望這事落幕後，職場上不再有憾事。大家該走出陰影，休息一下再出發吧。大部分的長官都是好的，真的。

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