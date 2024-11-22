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公務員之死…同事曝他留下2封信 疑家屬發聲內容曝光

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公務員之死…留下2封信 疑家屬發聲內容曝光

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
疑似死者家屬寫給媒體，盼勿打擾死者家屬，「他們現在只有無止盡的眼淚」。圖／取自Threads
疑似死者家屬寫給媒體，盼勿打擾死者家屬，「他們現在只有無止盡的眼淚」。圖／取自Threads

勞發署吳姓公務員之死，輿論沸騰，根據《壹電視》報導，死者的母親得知愛子生前遭霸凌，痛哭只求不要官官相護、還清白。他的一名同事在吹哨者的Threads社群平台爆料文中留言，吳姓公務員留下兩封書信，「一封給同事！都是感謝！裡面沒有寫到被霸凌，被誰霸凌」，但明眼人都知道為何想不開。

吳姓公務員被發現在辦公室死亡，該名網友表示，吳姓同事死前仍拚命完成工作，可是有可能又被退文，「長官叫他周一要交，他不想面對長官、被罵，所以命都交出來」。

該名網友表示，因為死者很善良，人好才會被欺負，因此想不開。聽說兩封遺書一封給家人，一封給同事，內容滿滿感謝，沒有提及被霸凌和被誰霸凌。但是，人會想不開，不外乎工作、身體、金錢，感情，「他單身又沒錢財身體問題、來加班就只有工作！明眼人都知道為何想不開」。

網路上流傳疑似死者家屬寫給媒體的文字，「非常感謝各界對此事的關心。我們對祂的離去萬分哀慟、震驚，也想知道祂在工作上到底發生了什麼事、受到什麼巨大壓力，讓祂忍心拋下摯愛的家人們。此事現已移送檢調調查，我們不便對外發言。特別請媒體朋友們體諒祂年邁父母白髮人送黑髮人的悲痛和辛酸，不要來打擾他們，讓他們在每天心如刀割之外，還要承受各種驚嚇，這不也是一種欺凌嗎？他們現在只有無止盡的眼淚，拜託媒體朋友行行好，感謝」。

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公務員 同事 霸凌

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