職場霸凌受害者典型反應曝 醫師分析關鍵原因籲快覺醒

勞動部公務員之死，舉國憤慨。家醫科醫師許書華在臉書粉專「許書華醫師 陪妳寫日記」發文表示，這年頭居然有人被職場霸凌而發生憾事，還是在勞動部。真是瞠目結舌，極大的諷刺。

許書華表示，她本以為職場霸凌這事不會出現在文明社會，大家互相尊重相敬如賓，但其實還真是有。聽聞有被主管直接當整個辦公室面三字經狂飆的，或聯合整個辦公室同仁用冷暴力排擠人的。當事者甚至跑到廁所吐或偷偷哭，身心俱疲，真是人間鬼故事。

且霸凌者若是主管階層，「這算管理還是霸凌？界線顯得模糊」。許書華表示，又其他同仁可能不想惹事上身，敢怒不敢言，甚至加入霸凌者行列，會使被霸凌的一方更難獲得協助，產生巨大痛苦。

「我是不是做錯什麼事？」這大概是最典型的受害者反應；「我被欺負了嗎？」很多人根本分不清楚。許書華表示，職場霸凌指的是在工作場所中，濫用權力、用著優勢地位「持續」冒犯、威脅、冷落、孤立或侮辱他人。重點是這個「持續性」。如果你覺得自己有在改善，在努力，還是持續被惡意對待、言語貶低、或聯合別人孤立你、甚至身體上的傷害。就別再默默承受了。

許書華表示，霸凌者可能是絕對的惡，可能有反社會或自戀型人格。但常常也是「真正的弱者」，因無法擺平自己內心的「恐懼」、「自卑」，而以威壓、控制、傷害他人的方式想彰顯自己的力量，實在令人不齒。

很多人會問為何自己成為被霸凌的目標？許書華表示，請注意常見有幾個因素。可能是運氣不好，或擁有霸凌者想要的東西，可能是讓人覺得容易欺負。但最重要的一個因素是「默默忍受不當對待」，將主導權拱手讓人。被害者務必看重自己，勿讓惡人軟土深掘，不然在這個人吃人的世界，憋著委屈，還真是「不弄你，弄誰？」

許書華表示，她對霸凌事件相當敏感也深惡痛絕，無論什麼身分地位、鈔票厚薄，誰都沒有權利任意侵犯、傷害、剝奪別人的身心。再冷，也不該拿別人的血來暖自己。否則請付出代價。

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