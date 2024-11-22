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公務員職場霸凌亡 包正豪解讀官方聲明、反串籲謝宜容告勞動部
勞動部吳姓公務員疑遭職場霸凌死亡案，引爆國人怒火。遭質疑霸凌者的前北分署長謝宜容，始終不曾出面說明，前晚勞動部考績會祭出2大過免職懲處。淡江大學國際事務學院院長包正豪在臉書表示，「如果和妳的領導管理（職場霸凌）無關，那妳幹嘛『主動請辭』，又或者被『記2大過免職』」。
包正豪表示，特別是後者，「就是官方聲明妳負有重大責任欸」，甚至於可以解讀成：「人就是妳逼死的」。既然勞動部「栽贓」妳，妳趕緊訴願／打官司啊，告死那些「無恥官僚」，證明該員死亡的不幸，「和妳真實無關啊！ 我支持妳！」
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