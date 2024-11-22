阻公務機關霸凌 卓揆下三道軍令

聯合報／ 記者黃婉婷蔣永佑蕭雅娟／台北報導
時代力量召集抗議民眾，昨在勞動部前舉起黑布，抗議勞動部未妥善處理勞動部前北分署長謝宜容涉霸凌案。記者曾原信／攝影
時代力量召集抗議民眾，昨在勞動部前舉起黑布，抗議勞動部未妥善處理勞動部前北分署長謝宜容涉霸凌案。記者曾原信／攝影

公務機關頻頻傳出霸凌案，行政院長卓榮泰昨天主持院會下三道軍令，首長要以身作則，同時要求調查檢討、杜絕再犯，並強化機制保護部會人員。他強調，政府會記取教訓，建立制度因應，用更快時間做出更嚴厲處置。

勞動部勞動力發展署北分署公務員之死案持續延燒，卓榮泰與賴清德總統先後對外致歉。至於因處置作為飽受各界批評的勞動部長何佩珊昨天缺席行政院會，行政院發言人李慧芝證實，何佩珊已於廿日向卓榮泰口頭請辭，但兩人沒有見面，卓已要求先將責任追究完成，再討論去留。

何佩珊昨天上午雖向行政院會告假，不過，下午仍然如常在勞動部辦公。

公務機關頻傳霸凌案

這幾天，包括海科館衛福部、台北市政府社會局與國營事業等，都陸續傳出霸凌案。卓榮泰昨在行政院會表示，已要求各部會盤查機關職場霸凌防制辦法，建立有效安全的防範機制，讓受到類似待遇的人能勇敢申訴，近日霸凌事件的後續調查也須一周內完成，確認屬實就依法處理，反之則確認內部機制是否完善。

卓榮泰表示，台灣社會對霸凌事件相當關心，部會首長從中央到地方政府都要嚴肅看待，儘管霸凌事件一直都存在，但發生在公務部門，尤其勞動部，「我們覺得責任非常重大」。

卓榮泰說，機關首長忙於公務，但不能疏於了解屬下的身心狀況，也要關注工作分配與勞務關係，首長作為國人表率，要從自身做起，理性溝通、互相學習尊重。

卓：各機關自我檢討

卓揆接續提出三項請求，第一，請首長以身作則，希望如何被對待就要如何對待別人；第二，對霸凌事件必須調查、檢討，杜絕再犯；第三，要強化機制保護機關人員，「這三項請求也是命令，要求各機關內部要做自我檢討，務必要做到」。

卓揆提醒，政府在這次事件中要學習更多、做得更好，讓人民感受到，政府不是只針對個案處理，而是要建立整套制度，一旦發生類似狀況，政府會記取教訓，以更快時間做出更嚴厲的處置，不容許再發生。

新北地檢他字案偵辦

至於勞動部公務員輕生，外界將矛頭指向前北分署長謝宜容職場霸凌。新北地檢署昨剪報分案，以涉嫌瀆職「他」字案展開偵辦，全案目前唯一被告就是謝宜容。

目前勞動部公務員輕生有兩案在新北檢手上，分別是警方報請相驗的「相」案，以及昨天分案的瀆職「他」案。「相」案將釐清是否有他殺或外力所致；「他」案的案由暫列為瀆職等，代表檢方尚未認定謝女涉嫌何罪，將不預設立場進行全面性了解，釐清任何可能的刑事犯罪。

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