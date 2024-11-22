冷眼集／別讓遭霸凌公務員再沉默

勞動部職場霸凌案延燒，勞動部長何佩珊道歉請辭，行政院長卓榮泰鞠躬道歉，賴清德總統也發文道歉。只是當賴清德總統要全盤檢討中央部門、卓榮泰也強調全面清查機關內部之際，公務員受到官僚體系沉痾壓迫，遭職場霸凌不敢聲張的問題，過去長期被忽略，現在陸續浮上檯面，各界應加以正視，莫讓事件過後，遭受霸凌的人又成為沉默的一群。

公務員受到霸凌不敢伸張，是先天失調，後天不足，值得政府加以重視。先天失調部分，公務員與政府在法律上處於特別權力關係，雙方原本就不平等，諸多權利也都受限制，久而久之，形成了公務員自我約制的官僚氣息，受到委屈只能往肚裡吞，避免公職生涯上被記上一筆，影響日後考績、調動或升遷。

後天不足部分，現在公務員早非從前「安逸鐵飯碗」，面對民代監督、應付社會輿論的壓力愈來愈大，政府派駐大量政治任命人員在各部會「監軍」，更助長了基層公務員被壓迫情況。

以近期事件為例，涉霸凌案的勞發署署長蔡孟良、前北分署長謝宜容，都和勞動部前部長許銘春交好，有濃厚的政治背景。每當勞動部成為國會箭靶時，部長從上而下的壓力湧向基層，這些「監軍」長官們，是站在公務員這邊頂住上級壓力，還是一同壓迫基層，答案已相當明顯。這絕非個案，而是政府體系長久以來的縮影。

公務員伸張權利往往處於弱勢，消防員疾呼籌組工會多年，也是在燒出幾條消防弟兄人命後，才獲得政府重視，往開放成立特種協會方向修法；如今公部門再發生霸凌憾事，是否開放籌組工會等議題再受討論，賴政府應視為契機，建立完善申訴管道，也別再以政治力壓迫文官，才能避免憾事再發生。

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