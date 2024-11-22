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LINE不讀不回…謝宜容聯繫不上 未出席考績會

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
勞動部勞動力發展署所在的行政院新莊聯合辦公大樓南棟。記者胡經周／攝影
勞動部勞動力發展署所在的行政院新莊聯合辦公大樓南棟。記者胡經周／攝影

勞動部勞動力發展署北分署霸凌案鬧得沸沸揚揚，勞動部長何佩珊前天在立委逼問下，允諾前北分署長謝宜容今銷假上班帶她出面公開道歉，但前晚勞動部考績會已對謝宜容做出兩大過免職懲處，外界都在關心謝今天是否會現身致歉？據悉，勞動部從前天下午就聯繫不上謝宜容，所以「不會有公開道歉」。

勞動部鬧出職場霸凌案，全民憤慨，不但對勞動部調查報告不埋單，也不滿謝宜容至今未現身，只透過書面致歉。不過，勞動部前晚火速對謝宜容開鍘免職，卻也引發程序不正義質疑，甚至有消息傳出，考績會召開十五分鐘前才通知謝宜容出席。對此，勞動部則駁斥「不可能」。

勞動部前天敲定考績會召開時間為下午四時，當天下午通知謝宜容出席考績會時，就已聯繫不上。勞動部當時除通知出席考績會陳述意見，也一併詢問今天出面致歉意願，但謝至今LINE訊息不讀不回，勞動部昨也未再試圖聯繫謝，因此今天不會有出面道歉一事。

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何佩珊 勞動部 考績 謝宜容

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