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林淑芬：勞動部次長許傳盛立場偏頗不適任

聯合報／ 記者屈彥辰林銘翰林縉明／台北報導
民進黨立委林淑芬。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林淑芬。圖／聯合報系資料照片

勞動力發展署北分署公務員之死案延燒，涉霸凌的前北分署長謝宜容遭免職。民進黨立委林淑芬昨天表示，行政調查召集人、勞動部次長許傳盛與謝宜容私交好，立場偏頗，已不適任次長。國民黨立委要求召開聽證會，民眾黨立委則點名勞動部前部長許銘春應說清楚講明白。

林淑芬表示，行政調查報告立場偏頗，許傳盛已經不適任次長。至於勞動部長何佩珊是否該負責任，林淑芬說，如果放任次長做出包庇行政報告，身為部長還渾然不知問題在哪裡，就是能力有問題，何佩珊去留由上面的人決定。

國民黨團書記長林思銘表示，國民黨團要求政府盡速完成調查報告，不讓悲劇重演。國民黨立委洪孟楷喊話謝宜容公開道歉，他也要求召開聽證調查會，若行政部門仍用擺爛態度，就讓立法委員來調查，不分朝野一起支持要有聽證權，讓事實真相明確，避免憾事再發生。

政治評論員李正皓指出，民眾黨立委黃國昌辦公室接獲陳情後，曾要謝宜容前往開會，事後還發函要求修改會議紀錄。黃國昌昨表示，第一時間有請謝宜容到辦公室說明，但謝宜容在他辦公室同仁面前「哭了半天，然後就走了」。他發現從頭到尾都在欺騙，所以一路追查，但謝就開始神隱。

此外，根據「壹電視」報導，吳姓公務員母親昨受訪表示，霸凌行為太過分、惡毒，已經叫他不要做了，家裡又不是沒飯吃，給人家這樣虐待，希望「還我們一個清白，不要讓我們被冤枉就好」。

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