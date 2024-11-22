許銘春首出面 否認拔擢謝宜容

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署公務員之死延燒至前部長許銘春，外傳前分署長謝宜容的靠山是監察院長陳菊，受許拔擢，許銘春昨天首度出面否認拔擢謝，強調當時人事任用是尊重署長的整體人事考量，至於外傳謝與陳菊關係好，許連說兩句「沒有」。

許銘春昨天到高雄港口慈濟宮參香後首度針對霸凌風波接受媒體訪問，許銘春說，勞動部的報告指稱謝宜容是「目的良善」，社會大眾都無法接受，「當然我也沒辦法接受」。

許銘春說，後來北分署長升主秘，勞發署長蔡孟良把五個分署的人選整體考量後說要調動，當時有提到謝宜容，「對於人事問題，我會尊重署長考量」，五個分署都是署長最清楚，「媒體報導說是我拔擢她（指謝宜容），交代要升任，沒有這回事」，當時人事任用，是尊重署長的整體人事考量。

許銘春說，今年二月廿日前政務次長王安邦約談謝宜容，「這件事情我真的不曉得」，看到媒體報導才知道；照理說約談後要向上呈報，但也沒有，「若照我處理事情的態度，有牽涉到職場霸凌，我一定是零容忍」，如果陳情有往上報，一定會送政風單位查清楚，如果霸凌一定要懲處，否則就還當事人清白。

許銘春強調，因當時沒呈報，錯失處理機會，身為當時的勞動部長，她都要承受，對當時不知謝的狀況及時處理，她表達歉意與遺憾。

綠營人士指出，許銘春如今雙手一攤，辯稱謝宜容升官是尊重蔡孟良，還稱若知王安邦有約談謝宜容，一定會處理等說法，實在離譜。許銘春為了高雄市長選舉，急著要與霸凌案切割，甚至把兩件不相干的事情混為一談，連和菊系關係友好的民進黨大老昨聽聞都搖頭，稱實在不厚道。

綠營人士說，勞動部內皆知，謝宜容靠山就是許銘春和蔡孟良「事到如今還推來推去真的很難看」。

綠營人士也替王安邦喊冤，指出王安邦勇於任事，甚至因理念不合掛冠而去，沒想到如今卻被天外飛來一筆汙蔑抹黑。