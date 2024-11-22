新聞幕後／勞動部提油救火 賴總統、卓揆出面難止血

聯合報／ 本報記者周佑政黃婉婷
勞動部危機處理不當，讓公務員之死釀成巨大政治風暴；雖然賴清德（左）總統與行政院長卓榮泰（右）親上火線道歉滅火，但據了解，就連綠營內部都認為「效果有限」。圖／聯合報系資料照片
勞動部危機處理不當，讓公務員之死釀成巨大政治風暴；雖然賴清德（左）總統與行政院長卓榮泰（右）親上火線道歉滅火，但據了解，就連綠營內部都認為「效果有限」。圖／聯合報系資料照片

勞動力發展署公務員之死案延燒，早在上周，民進黨內就曾向賴清德總統示警，賴立即指示行政院務必審慎處理；由於當時勞動部仍在行政調查，政院尊重，然而調查報告出爐後引爆眾怒，府院感慨勞動部提油救火之餘，也由行政院長卓榮泰及賴總統公開道歉，並定調全盤檢討、霸凌零容忍，盼為爭議止血也稍稍平息民怨。

勞動力發展署吳姓公務員四日被發現輕生後，網路社群陸續有人爆料指公務員長期遭受職場霸凌，民進黨新北市議員李宇翔也開第一槍，指出他接獲大量陳情，直指霸凌公務員的長官，就是時任北分署長謝宜容

知情人士指出，上周三的民進黨中常會上，包括身兼中常委的立委洪申翰等與會人士，當面向黨主席賴清德表示，必須重視這起公務員死亡案件，賴清德當場指示行政院代表，務必審慎處理。

只是當時勞動部的行政調查正在進行，政院方面雖然曾要求勞動部謹慎因應，卻也只能尊重調查過程，靜候勞動部調查結果出爐。

然而，十九日勞動部公布調查報告，一句謝宜容「目的良善」，不但迅速引發民怨之火，據了解，府院高層第一時間獲悉這樣的調查結果，也高度不滿，要求勞動部長何佩珊務必向立委與國人解釋清楚。

不過，何佩珊後續的說法，朝野都不埋單；據指出，何佩珊也深知政務官必須負起政治責任，她不會迴避，也向卓榮泰口頭表達辭意，但卓揆認為，當務之急是將此案件調查清楚，再追究責任。

與此同時，眼見勞動部提油救火，府院高層認為必須公開表達歉意，於是前天先由卓揆親上火線公開道歉，隨後賴總統也透過臉書致歉，除了道歉，執政高層認為，眼前更重要的是要全面檢討公部門霸凌情形，同時要關懷受害者家屬。

勞動部危機處理不當，讓公務員之死釀成巨大政治風暴；雖然賴總統與卓揆親上火線道歉滅火，但據了解，就連綠營內部都認為「效果有限」，接下來最重要是如賴總統所言，必須「全面檢討」，各部會必須主動揭露是否有霸凌情事，才可能重拾民眾的信任。

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