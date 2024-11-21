3司長疑涉霸凌！衛福部次長證實「2人具名舉報」

官署霸凌案件頻傳，繼勞動部後，衛福部接連爆出職場霸凌案件，除疾管署整備組長外，立法委員陳昭姿今天爆料，衛福部還有3位司長涉及霸凌。衛福部長邱泰源已指派次長呂建德組成專案調查小組。呂建德證實，這外傳3位司長，已有2位舉發者及被舉發者皆為具名，另1人雖未具名，但專案小組會介入了解。

呂建德說，因案件進入調查程序，不便透露司長身份與任職單位，但衛福部成立的專案小組會依照行政院人事行政總處有關職場霸凌事件的處理程序進行調查，由外部第三方公正人士、學者專家進行調查，確保程序「公平、公正、透明」。

衛福部調查程序分為二階段，第一階段先約談相關人員，決定案件「成立或不成立」，即霸凌事實是否存在，若成案後，在深入追查、追究責任。第一階段是否成案的結果，將自明日起算7天內有結果，部長邱泰源強調，會給同仁安全、安穩的工作環境。

陳昭姿今天出席活動時表示，她接到民眾直接陳情指出，現任衛福部主任秘書、社保司司長劉玉娟在健保署台北業務組任內，就曾涉及霸凌；另2名涉案司長，包括網友貼文指稱的心健司前任司長，與另名立委掌握的一位司長，而據她在衛福部高層任職的友人透露，實際上還有更多人涉案。

前述立委辦公室人員透露，民眾傳訊息表示，有位衛福部司長涉及霸凌，導致該單位退休、轉調人數高，該司長還不讓同仁轉調，不過因昨天傍晚才接獲訊息，且近期有關衛福部霸凌事件的陳情很多，相關事件還在確認中，並透露該司長任職單位是衛福部社政相關單位。